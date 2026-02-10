[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]한국지역난방공사(사장 정용기)가 설 명절을 맞아 전통시장 활성화와 지역사회 소외계층에게 따뜻한 온기를 전하기 위한 상생 나눔 행사를 전개했다.

한난은 2월 10일(화), 독거노인 주거복지주택 “성남시 아리움(원장 김기정)”에서 정용기 사장과 임직원들이 참석한 가운데 ‘2026년 따뜻한 설, 상생의 온기 패키지 전달식’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 명절을 앞두고 경제적 어려움을 겪고 있는 지역 상인들을 위로하고, 우리 주변의 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 전하기 위해 마련되었다.

이번 설맞이 행사는 본사는 물론 전국 19개 지사가 함께 참여했다. 오는 13일까지 취약 계층에게 총 1억원 상당의 쌀, 과일 등 필요 물품과 온누리상품권을 전달할 예정이다. 특히 한난은 필요 물품을 모두 전통시장에서 온누리상품권을 활용하여 구매함으로써, 지역상권 활성화와 상생의 의미를 더했다.

한난은 임직원 봉사단체인 ‘행복나눔단’ 단원들이 매월 관내 사회복지기관을 직접 방문하여 말벗, 청소, 김장, 나들이 동행 등 다양한 봉사활동을 시행하며 지역사회에 나눔을 실천해오고 있다.