10일 10시 기준 8만8950㎿…전망치와 유사 전력거래소, 100GW 이상 공급능력 지속 관리

[헤럴드경제=배문숙 기자]전력거래소는 10일 오전 10시 기준 올겨울 최대 전력수요인 8만8950㎿(메가와트)를 기록했다고 밝혔다.

정부가 지난해 12월 초 겨울철 전력수급대책을 통해 발표한 기준수요 전망치였던 8만8800㎿와 유사한 수준이다.

이번 최대전력의 발생 원인은 지난주부터 이어졌던 찬 대륙고기압 확장에 따른 추위로 난방부하 수준이 증가한 가운데, 한반도 남쪽을 통과하는 저기압 영향으로 태양광 발전량이 감소하는 등 요소가 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

이런 수요 증가 상황에서도 전력계통은 충분한 공급능력과 예비력을 기반으로 안정적인 운영 상태를 유지하고 있다.

전력거래소와 기후에너지환경부는 최대전력수요를 전망하고 그에 따라 올겨울 발전설비 정비 및 운영 효율화를 추진함으로써 대책기간 중 100GW(기가와트) 이상의 공급능력을 지속적으로 관리하고 있다.

추가적인 한파나 폭설 등 기상 여건 악화로 전력수요가 급증할 가능성에 대비해 총 8.8GW 규모의 예비자원도 선제적으로 준비한 상태다.

김홍근 전력거래소 이사장 직무대행은 “기상청 예보에 따르면 당분간 평년 대비 기온이 웃돌 것으로 예상되지만, 급작스러운 한파와 폭설 등이 발생할 경우 언제든 최대 전력수요를 경신할 수 있는 만큼 기상 전망에 대한 면밀한 모니터링과 주간 단위 수요 재전망을 강화해 대응하고 있다”고 말했다.