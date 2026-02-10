[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 계양구는 관광지 ‘계양아라온’과 ‘황어장터 3·1만세운동 역사문화센터’ 개선사업을 추진한다.

구는 자연경관과 역사문화, 지역 상권을 연계하고 편리하게 둘러볼 수 있는 도보형 관광환경 조성을 목표로 개선사업을 2월부터 3월까지 단계적으로 추진한다고 10일 밝혔다.

구는 계양아라온 북단에서 역사문화센터까지 이어지는 구간에 ‘계양의 사계’를 주제로 한 디자인 벽화를 설치해 보행환경을 개선하고 관광자원을 자연스럽게 알릴 계획이다.

또한 야간 안전과 관광 안내를 위해 로고젝터와 바닥 보행유도선을 설치해 주요 거점을 쉽게 찾고 이동할 수 있도록 동선을 정비한다.

특히 장기동 일대에는 맛집 정보를 담은 상권 안내도를 설치해 관광객 이동 흐름이 지역 상권으로 이어지도록 할 계획이다.

구는 이어 계양대교 엘리베이터에는 ‘계양아라온의 스토리’를 주제로 한 사진 전시를 마련해 이동 중에도 계양아라온의 변화와 매력을 느낄 수 있도록 할 예정이다.

윤환 계양구청장은 “이번 접근성 개선사업을 통해 계양아라온과 황어장터 3·1만세운동 역사문화센터를 보다 편리하게 오갈 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대한다”고 말했다.