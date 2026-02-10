경찰청장 직무대행 “엄정 수사 및 감찰 지시”

[헤럴드경제=이용경 기자] 변사 사건 현장을 촬영한 사진과 부적절한 문구를 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 경찰관이 직위 해제됐다. 경찰청은 해당 경찰관에 대해 엄정한 수사와 감찰에 나서겠다는 방침을 밝혔다.

10일 경찰청에 따르면 유재성 경찰청장 직무대행은 전날 문제가 된 지구대 경찰관에 대해 즉각적인 업무배제(직위해제)와 함께 엄정한 수사와 감찰 조사를 지시했다.

유 직무대행은 “국민의 안전을 지켜야 하는 경찰이 생명 침해를 당한 국민을 대상으로 부적절한 SNS를 올리는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “향후 인권가치 내재화를 위해 경찰 활동 전반에 인권 교육을 강화하는 등 유사한 일이 재발하지 않도록 철저한 대책을 마련하라”고 했다.

경기남부경찰청은 전날 경기 광명경찰서 관할 지구대 소속 A경위에 대해 감찰에 착수했다고 밝혔다.

A경위는 지난 6일 광명에서 발생한 한 변사 사건 현장에 출동했다가 현장에서 찍은 사진을 자신의 SNS에 게재했다. 그러면서 ‘이게 뭔지 맞춰보실 분?’ ‘선지를 앞으로 먹지 말아야지’ 같은 부적절한 문구도 첨부해 논란이 됐다.