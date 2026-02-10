국제 원고 급감 속 식량·영양 체계 붕괴 인도적 지원 재원 확보율 10년 내 최저

[헤럴드경제=김광우 기자] 세계적 인도주의 기구 국제구조위원회(IRC)는 10일 예멘 내 식량 불안 위기가 급격히 악화함에 따라, 정책 보고서 ‘침묵 속의 굶주림: 예멘의 급증하는 식량 불안정’을 발표하고 국제사회의 즉각적인 지원 복원을 촉구했다.

보고서는 예멘의 인도적 위기가 단순한 분쟁의 결과를 넘어, 경제 붕괴에 따른 가계 구매력 약화와 인도적 지원 자금의 대폭 삭감, 기후 위기 등이 복합적으로 작용하며 ‘구조적 체계 붕괴’ 단계에 진입했다고 진단했다.

현재 예멘은 식량 안보 단계 중 기근 직전인 ‘긴급 단계(IPC 4단계)’ 인구 비중이 전 세계에서 가장 높은 국가 중 하나로 꼽힌다. 최근 통합 식량안보 단계분류(IPC) 전망에 따르면, 2026년 초 예멘 인구의 절반 이상인 1800만명이 극심한 식량 불안에 처할 것으로 예상된다.

이 가운데 100만명 이상은 생명을 위협받는 수준의 ‘기아 단계(IPC 3단계 이상)’에 추가로 직면해 있다. 향후 두 달 내 일부 지역에서는 4만명 이상이 직접적인 기근 상황에 놓일 가능성도 제기됐다.

국제구조위원회는 이번 위기가 국제사회의 인도적 지원 축소로 인해 촉발된 결과라는 점을 강조했다. 가계 구매력이 이미 붕괴한 상황에서 지원 예산마저 급감하며, 취약 가구를 보호하던 최소한의 안전장치가 사실상 소멸했다는 분석이다.

실제로 2025년 말 기준 예멘 인도적 대응 재원 확보율은 25% 미만으로, 지난 10년 중 최저치를 기록했다. 특히 생명 보호의 핵심인 영양 지원 분야는 필요 예산의 10% 미만, 식량안보 및 농업 분야는 15% 수준에 그쳐 현장 구호 대응이 사실상 마비된 상태다.

이로 인한 피해는 국제구조위원회가 활동 중인 예멘 남부 지역에서 더욱 뚜렷하게 확인되고 있다. 주요 공여국의 자금 축소 이후 1년 만에 영양 서비스 접근성은 63% 급감했다. 의료시설과 영양실조 치료식 공급 센터가 잇따라 문을 닫으면서 치료가 시급한 중증 급성 영양실조(SAM) 어린이들이 사각지대에 방치되는 상황이 이어지고 있다.

이에 국제구조위원회는 이번 정책 보고서를 통해 ▷긴급 재원 복원 ▷영양 및 식량 지원 서비스의 즉각적인 재가동 ▷조기 경보 및 식량·영양 감시 체계 회복 등을 최우선 과제로 제시했다.

캐롤라인 세키예와(Caroline Sekyewa) 국제구조위원회 예멘 대표는 “지금과 같은 대응 공백이 지속될 경우 예멘은 과거 기근 수준의 위기를 다시 반복하게 될 것”이라면서도 “향후 몇 달 안에 국제사회가 신속하고 집중적인 대응에 나선다면 수많은 생명을 살릴 수 있다”고 강조했다.

한편 국제구조위원회(IRC)는 1933년 알베르트 아인슈타인의 도움으로 설립돼 90년 이상의 역사가 있다. 현재 전 세계 40개 이상의 국가와 28개 미국 도시에서 인도주의 구호 활동을 하고 있다. 2022년 11월, 아시아 최초로 한국에 후원국 사무소가 개설되면서 미국, 영국, 독일, 스웨덴에 이어 다섯 번째 후원 국가가 됐다.