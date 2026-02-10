[헤럴드경제(인천)=이홍석]‘옹진 미래산업 스마트팜’이 준공됐다.

인천 옹진군은 10일 영흥면 내리 496-129번지 일원에서 옹진군 농업 발전을 위한 ‘옹진 미래산업 스마트팜’ 준공식을 개최했다.

옹진 미래산업 스마트팜은 정보통신기술을 기밚으로 온도와 습도, 일사량 등 생육환경을 자동으로 관리하고 양액과 관수까지 체계적으로 제어하는 첨단 농업시설이다.

부지매입비를 포함해 사업비 45억원이 투입된 스마트팜은 총 면적 5312㎡ 규모이다.

이 곳에는 1248㎡의 임대형 스마트팜 3동, 832㎡의 교육 실습용 온실 1동, 사무실 등 736㎡의 부대시설로 조성됐다.

이 시설은 전문교육을 이수한 청년농업인이 각각 1248㎡ 규모의 스마트온실을 임대 운영한다.

또 지역농업인은 832㎡ 규모의 스마트팜 실습동에 참여해 청년농업인과 1:1 매칭으로 스마트팜과 관련된 교육을 운영한다.

문경복 인천시 옹진군수는 “옹진 미래산업 스마트팜은 청년 인구 유입과 선진 농업으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “스마트팜을 통해 선진기술 이전으로 전문인력을 육성하고 지역 농업인에게 선진 농업기술을 확산시켜 옹진 농업 발전의 튼튼한 기반을 마련하겠다”고 말했다.