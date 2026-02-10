2월 말~3월 초 중 미국 대표단 방한 예정 美 NSC·국무부·에너지부·전쟁부 등 포함 예상

[헤럴드경제=문혜현 기자] 2월 중 한미 안보 패키지 사안인 핵추진잠수함(핵잠) 건조와 핵연료 농축·재처리 문제를 논의할 미국 대표단이 방한할 가능성이 알려진 가운데 미국 측은 범부처 대표단을 꾸리는 것으로 나타났다.

외교부 당국자는 10일 기자들과 만나 “원자력 농축과 재처리, 핵잠, 조선분야를 다 논의할 수 있는 범부처 대표단으로 준비하고 있는 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

해당 대표단엔 미국 국가안전보장회의(NSC) 인사와 국무부, 에너지부, 전쟁부까지 포함해 인원이 구성될 것으로 예상된다. 해당 대표단이 한국에 올 경우 각 사안별 주무부처인 외교부와 국방부, 산업부 등과 각각 논의할 것으로 보인다.

이 당국자는 또한 이번에 미국 대표단이 방한할 경우 보다 실질적인 논의가 이어질 것으로 봤다. 그는 “미국 측은 이번에 (한국에) 오면 실질적인 얘기를 할 수 있는 토의가 되도록 준비하겠다고 여러 번 얘기하고 있다”면서 “상견례 차원의 회의는 되지 않을 것이다. 구체적인 논의가 이뤄질 것으로 예상된다”고 말했다.

핵연료 농축·재처리 등 원자력 분야 또한 모든 사안을 놓고 토의가 이어질 것으로 예상된다.

다만 미국의 관세 재인상 조치 통보가 변수가 될지 주목된다. 대미투자 특별법 처리 등 관세 현안에 따라 대표단의 방한 시기도 영향을 받을 수 있다는 우려다. 이와 관련해 외교부 당국자는 “그간 우리의 노력이 미국에 고스란히 전달될 것”이라며 “비관세장벽 논의 또한 통상당국 간 긴밀한 소통이 이뤄지고 있기 때문에, 미국과 긍정적인 분위기가 조성되고 사안이 해결되면 안보 분야 협의에도 긍정적인 효과를 미칠 것으로 본다”고 내다봤다.