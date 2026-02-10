- KIST, 10일 제60주년 개원기념식 개최 - 60년 연구성과 조명 및 미래비전 선포

[헤럴드경제=구본혁 기자] “대한민국의 선진국 도약을 이끈 영광의 기록을 넘어, 국가와 사회가 당면한 난제를 해결하는 희망의 서사를 다시 써 내려가겠다.”(오상록 KIST 원장)

한국과학기술연구원(KIST)은 개원 60주년을 맞아 10일 서울 성북구 KIST 본원 존슨강당에서 기념식을 개최했다.

이번 행사는 ‘KIST 60년, 과학기술 대한민국의 미래를 열다’를 주제로, 하정우 대통령실 AI미래기획수석, 과학기술정보방송통신위원회 국회의원, 외교사절, 과학기술계 주요 인사와 KIST 동문 등 약 400여 명이 참석한 가운데 성황리에 진행됐다.

이번 60주년 기념식은 ‘RE:TURN to YOU 다시, 국민과 미래를 향해‘라는 슬로건으로 지난 60년간의 성과를 국민에게 보고하고, 설립 초기의 자세로 돌아가 미래 과학기술의 결실을 다시 사회로 환원하겠다는 의미를 담았다.

KIST는 60주년을 기념해 세계적 학술지 네이처(Nature)를 통해 기념 특집호를 발간하며 지난 60년간의 연구 성과와 미래 비전을 국제 사회에 알렸다. 이와 함께 60주년 기념 홈페이지를 개설하고, 기념일 60일 전부터 카운트다운 홈페이지를 통해 매일 KIST의 역사와 성과를 상징하는 60개의 키워드를 순차적으로 공개하며 기관의 60주년 분위기를 대내외로 확산시켰다.

또한 사전 행사로는 60주년을 맞아 KIST 역사관을 새롭게 재단장하고 오픈식을 개최, 참석자들에게 연구원의 설립 배경부터 주요 연구 성과와 발전 과정을 체계적으로 소개하며 60주년의 의미를 한층 뜻깊게 했다.

이날 행사에서는 KIST의 사명과 연구 성과를 바탕으로 한 미래 일상을 담은 60주년 기념 영상 상영을 시작으로 KIST 부원장의 경과보고, 오상록 원장의 기념사, 주요 외빈들의 축사 및 축하 영상, 정부포상 시상식 등이 차례로 진행됐다. 특히 AI 기술을 활용해 구현한 故 최형섭 KIST 초대 소장의 특별 축사와 함께, 연구원 주제가(원가)를 복원한 축하공연은 참석자들에게 깊은 감동을 전했다.

KIST 60주년 기념 조형물 제막식도 거행됐다. 주요 외빈과 참석자들이 함께한 가운데 공개된 조형물은 KIST 60년의 역사와 더 큰 도약을 향한 미래 비전을 상징적으로 담아냈다.

오상록 원장은 “KIST의 지난 60년이 대한민국 과학기술 발전을 이끈 축적의 시간이었다면, 다가올 60년은 그 성과를 다시 사회에 돌려주는 환원의 시기가 되어야 한다”고 강조했다.

KIST는 앞으로도 국가 과학기술 정책의 싱크탱크이자 글로벌 연구 허브로서의 역할을 더욱 강화하고, 지속가능한 미래를 위한 혁신적 연구개발에 박차를 가할 계획이다.