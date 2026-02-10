“삼표 레미콘 부지 해결 단초 있었지만 못해” “성수정비구역, 정 구청장 10년간 진전 없어” “지지율 격차, 제가 부족한 탓…반성하고 지켜볼 것”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 차기 서울시장 선거에서 경쟁할 가능성이 있는 정원오 서울 성동구청장을 향해 “몇 가지 사례를 통해 그분의 한계가 드러났다”고 직격했다.

오 시장은 10일 서울시청에서 연 출입기자단 신년간담회에서 정 구청장의 경쟁력을 평가해달라는 질문에 “역시 민주당이구나란 생각을 지울 수가 없다”며 성수동 삼표레미콘 부지 개발과 버스 준공영제 개혁 구상의 문제점을 지적했다.

오 시장은 “1기 시장 시절인 2008∼2009년 사전협상 공공기여제도의 첫 적용 대상지로 시도했던 것이 삼표레미콘 부지였다”며 “현대가 사옥을 삼표레미콘 부지로 옮길 계획을 세우며 시에 110층 빌딩을 제안했고 원래 구상했던 협상대로 진행했다면 공공기여로 한 2조원 정도는 받아낼 수 있었을 것”이라고 말했다.

이어 “그런데 박원순 (전 서울)시장이 오고 나서 35층 룰 적용을 공표했고 거기에 정 구청장이 아무런 이의를 달지 않았다”며 “2015년 사전협상제와 공공기여제가 법제화되고 폐수 방류 사고로 세간의 주목을 받았을 때 기존 방안을 시가 논의했다면 삼표레미콘을 조기에 내보낼 수 있었다”고 강조했다.

그러면서 “절차가 10년 정도 늦어졌다는 것에 대한 반성 없이 주민들한테 삼표레미콘을 내보내기 위해 노력했다고 설명하는데 그 일머리에 대해선 지켜보는 시민 여러분이 판단할 것”이라고 했다.

이어 오 시장은 “2011년 1월 퇴임 전 성수전략정비구역을 지정하고 50층까지 지을 수 있다는 계획을 발표했는데 박 전 시장과 정 구청장이 있던 10년간 아무런 진전이 없었다”며 “그게 진전됐다면 지금쯤 이미 1만가구 정도의 아파트가 인기리에 분양되고 부동산 시장 안정에 상당히 기여했을 것”이라고 말했다.

정 구청장이 버스 준공영제의 대안이자 성공 사례로 언급하는 ‘성공버스’에 대해서는 “서울은 7400대의 버스가 다니고 대당 월 7000만원의 비용이 드는데 무료로 운영되는 성공버스는 1억2000만원이 든다”며 “서울시 버스 개혁을 이야기하는 것은 지나친 일반화의 오류”라고 지적했다.

정 구청장이 한강버스를 두고 ‘보여주기식 성과’라고 지적한 것에 대해서는 “초기에는 관광용은 인정한다고 하더니 점점 민주당 시각에 동화되는 것 같다”고 말했다. 그러면서 그는 “서울시의 일은 시민 요청을 충실하게 반영하는 것과 시민의 요청은 없지만 비전을 설정해 미래를 내다보고 투자하는 것 두 가지가 있다”며 “한강 르네상스, 동대문디자인플라자(DDP), 둘레길과 한강버스가 후자에 속하는 대표 사업인데 이러한 유무형의 가치를 시민 민원을 받아 할 수는 없는 일”이라고 설명했다.

이어 “전 세계 어느 도시를 봐도 배가 다니지 않는 경우는 없다”며 “한강버스가 초기 자잘한 사고로 심려를 끼친 건 죄송하지만 어떤 사업도 초기에는 이 정도의 시행착오가 있다. 무엇을 보완할지 1년이면 충분하다”고 한강버스의 성공에 대해 자신감을 내비쳤다.

이날 공표된 한 여론조사에서 정 구청장(47.5%)이 오 시장(33.3%)을 14.2%포인트 앞서는 결과가 나온 것에 대해 오 시장은 “다 제 책임이다. 제가 부족해서 그렇게 나오는 것이니 반성하고 엄중하게 지켜보겠다”고 말했다.

여론조사기관 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 7∼8일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 조사 결과, 가상 양자 대결에서 정 구청장(47.5%)이 오 시장(33.3%)을 14.2%포인트 앞선 것으로 나타났다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.