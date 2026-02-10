[헤럴드경제=문영규 기자] 가수 태진아가 아내의 중증 치매를 치료하기 위해 미국 뉴욕을 방문했다.

태진아는 TV조선 예능프로그램 ‘조선의 사랑꾼’ 예고편에서 아내 옥경이(이옥형)의 중증 치매 진단을 받고 뉴욕으로 향하는 장면이 지난 9일 공개됐다.

태진아는 아내의 건강을 확인하기 위해 병원을 찾았고 의사는 “현재 환자 분 상태는 중증 치매 상태로 의미 있는 의사소통을 하지 못한다”고 진단했다.

그러면서 “중증 치매 환자 치료법 중에 회상 치료라는 것이 있다”고 소개했다.

이에 태진아는 “아내와의 추억이 담긴 곳에 가서 동영상을 찍어와 보여주려고 한다”면서 홀로 뉴욕으로 떠났다.

공항에 도착한 그는 “여보, 여기가 뉴욕 공항이야”라며 회상하고 기억이 다시 돌아올 수 있도록 뉴욕의 모습을 담기 시작했다.

그는 “옛날에 여기가 우리가 함께 살았던 아파트”라며 과거 거주했던 곳과 길에서 행상했던 뉴욕 도심 브로드웨이를 방문하며 영상을 찍기도 했다.

태진아는 “내가 인생에서 가장 힘들 때 그 사람이 나를 택해줬다”고 설명하며 “옥경이 치매를 낫게 해주세요”라고 빌었다. 고개를 숙인 그는 끝내 오열했다.

태진아는 아내 이옥형씨와 1981년 결혼했다. 이후 아내를 주인공으로 한 ‘옥경이’가 나와 국민적인 인기를 끌었다.

이옥형씨가 치매 진단을 받은 것은 6년 전인 2019년인 것으로 전해졌다. 태진아는 지난해 9월 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에서 “많은 분들의 응원 덕분에 6개월 전부터 치매 진행이 멈췄다”며 “정신력도 조금씩 회복되고 있다. 많이 좋아졌다”고 전하기도 했다.