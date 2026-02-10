[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장이 2월 10일 오전 노원구청 2층 대강당에서 ‘노원형 어르신일자리’ 발대식을 개최했다.

‘노원형 어르신일자리’는 60세 이상 노원구 거주 어르신들에게 소득 조건 없이 적합한 일자리를 제공하는 동시에 지역 환경 개선에 기여할 수 있도록 마련된 구 자체 사업이다.

올해 사업은 2월부터 11월까지 진행되며, 총 450명의 어르신이 ‘클린지킴이단’으로 활동할 예정이다.

클린지킴이단은 ▲동네 뒷골목 청소 ▲불법 광고물 제거(버스 승강장 등) ▲역 주변 집중 청소 등을 수행, 쾌적한 지역 환경을 조성하는 역할을 맡게 된다.

행사에는 오승록 노원구청장을 비롯해 시‧구의원, 관계자, 어르신들 등 총 450여 명이 참석한 가운데 ▲개회 및 국민의례 ▲내빈소개 ▲인사말씀 ▲기념촬영 ▲안전교육 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “중·고령 세대가 활발히 사회활동을 이어갈 수 있는 맞춤형 일자리 확대가 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 어르신들이 지역사회에서 자신의 역할을 다하며 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.