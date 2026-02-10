[헤럴드경제=양대근 기자] 김민석 국무총리는 10일 “(국가)부채 이상으로 훨씬 더 우리가 주목해야 하는 점은 성장률을, 마이너스를 (플러스로) 돌려놓는 일이라고 생각하고 그것에 역점을 기울이고 있다”고 말했다.

김 총리는 이날 오후 국회에서 열린 대정부 질문에서 국민의힘 윤영석 의원이 ‘국가 부채 관리를 잘해야 하는데 계획은 무엇인가’라고 묻자 이같이 답했다.

김 총리는 “국가 부채가 늘어나는 것에 대해 별일 아니라고 생각하는 사람은 (중략) 없을 것”이라면서도 “저희가 경제를 보는 데 있어 부채뿐만이 아니라 성장률을 포함한 여러 가지를 보는 것 아니겠나”라고 언급했다.

이어 “다행히 현시점은 부채가 다른 나라와 비교할 때 관리가 가능한 수준에 있고 상대적으로 과한 수준에 달하지는 않았다고 본다”며 “성장률을 회복시키면서 걱정하시는 부채 문제를 관리해 가는 것이 현시점에서는 적절한 정책이 아닌가 생각한다”고 강조했다.

지난달 한국은행 발표에 따르면 지난해 한국 경제는 건설·설비투자 등 내수 부진 속에 1% 정도 성장했다. 4분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)은 -0.3%로 집계됐다.