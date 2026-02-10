지난 반세기 동안 국제통화 질서의 논리는 비교적 명확해 보였다. 한 통화가 세계적 역할을 수행하려면 자유롭게 태환(兌換)될 수 있어야 했다. 국경을 넘어 쉽게 교환되고, 투자에 활용 가능하며, 깊고 개방적인 금융시장을 기반으로 해야 했다. 달러가 지배적 통화가 된 이유가 바로 여기에 있으며, 그 지위가 오랫동안 흔들릴 수 없어 보였던 이유도 이 때문이다.

중국의 디지털 위안화는 이 전제를 시험할 수 있다.

중국 정부는 자본 통제를 서둘러 해체하거나 금융시스템을 서구식으로 개방하려 하지 않는다. 그럼에도 중국은 중앙은행이 발행하는 디지털 형태의 화폐와 새로운 국경 간 결제 인프라를 구축하고 있다. 이를 통해 위안화는 완전한 태환성을 갖추지 않고도 국제적으로 유통될 수 있는 길을 열 가능성이 있다.

지금까지 디지털 위안화를 둘러싼 논의는 주로 기술적 측면, 감시 강화의 가능성, 혹은 달러 패권에 대한 도전이라는 프레임에 집중돼 왔다. 그러나 이런 접근은 보다 미묘하면서도 잠재적으로 훨씬 중요한 변화를 놓치고 있다. 디지털 위안화는 통화가 자유롭게 투자되거나 금융자산으로 광범위하게 보유되지 않더라도 국제적으로 확산될 수 있는 모델을 가리킨다. 이 모델에서는 개방성보다 인프라가 중요하다. 자본시장이 아니라 결제 레일, 청산 시스템, 디지털 설계가 통화의 확산을 좌우한다.

따라서 핵심 질문은 디지털 위안화가 달러를 대체할 수 있느냐가 아니다. 중국이 금융자산의 국제적 소유를 허용하지 않으면서도 통화 사용을 국제화할 수 있는지, 그리고 그것이 글로벌 통화 시스템에 어떤 의미를 갖는지가 진짜 쟁점이다.

디지털 위안화란 무엇인가

디지털 위안화는 중국식 중앙은행 디지털화폐(CBDC)다. 민간 기관이 아니라 국가가 발행하는 공공 화폐의 디지털 형태다. 오늘날 우리가 사용하는 대부분의 디지털 결제 수단이 상업은행 예금에 기반한 것과 달리, 디지털 위안화는 중앙은행에 대한 직접적인 청구권을 의미한다.

대부분의 국가에서 일반 대중이 중앙은행 화폐에 직접 접근할 수 있는 수단은 현금뿐이다. 디지털 화폐는 이 접근을 디지털 영역으로 확장한다. 중국에서는 이를 이중 구조로 운영한다. 중앙은행이 규칙을 정하고 화폐를 발행하며, 상업은행과 승인된 결제 사업자가 지갑을 배포하고 고객 서비스를 담당한다. 목표는 은행을 대체하는 것이 아니라, 점점 디지털화되는 결제 시스템의 중심에 공공 화폐를 다시 고정하는 데 있다.

국내적으로 이는 민간 결제 플랫폼의 지배력에 대응하고, 시스템의 복원력과 감독을 강화하려는 목적을 갖는다. 그러나 디지털 위안화의 더 큰 의미는 다른 데 있다. 새로운 결제 수단이라기보다, 국경을 넘는 화폐 질서를 재구성하는 또 다른 방식의 토대라는 점이다.

태환성 없는 국제화

전통적으로 통화가 국제화되려면 해외에서 세 가지 기능을 수행해야 했다. 결제 수단, 계약의 기준 가격, 그리고 가치 저장 수단이다. 이 가운데 가장 중요한 것은 항상 마지막 기능이었다. 깊은 금융시장이 없어도 무역 결제는 가능하지만, 은행·기업·투자자·중앙은행이 널리 보유하려면 개방적 태환성, 강력한 법적 보호, 안전자산을 공급하는 유동적인 시장이 필요하다.

달러의 지배력이 단순한 무역 결제의 결과가 아닌 이유도 여기에 있다. 달러는 세계에서 가장 유동적인 자산 생태계의 중심에 있고, 미국은 대규모로 안전자산을 공급할 수 있다.

이 관점에서 보면 중국은 오랫동안 딜레마에 직면해 있었다. 위안화를 완전히 국제화하려면 금융시장을 자유화해야 하지만, 국내 안정을 유지하려면 자본 계정을 통제해야 한다. 두 목표는 오랫동안 양립 불가능해 보였다.

중국은 부분적 해법을 시도해 왔다. 역외 위안화 시장을 통해 본토 밖에서 예금, 무역 결제, 금융상품이 발전하도록 허용했다. 그러나 이는 금융시장을 통한 국제화의 한계 또한 드러냈고, 개방과 통제 사이의 긴장을 노출했다.

디지털 위안화는 전혀 다른 길을 제시한다. 자산시장을 통해 위안화를 국제화하는 대신, 디지털 인프라를 통해 이를 추진하는 방식이다.

디지털 결제 시스템은 과거 하나로 묶여 있던 화폐의 기능-결제, 유동성 보유, 자산 소유-을 분리할 수 있게 한다. 중국은 외국인이 위안화를 투자 자산으로 보유하도록 장려하지 않는다. 대신 기업과 은행이 특정 목적, 특히 무역 결제에 위안화를 사용하는 것을 쉽게 만들되, 보유 규모와 기간은 엄격히 제한한다.

그 결과 전통적인 통화 국제화와는 분명히 다른 모습이 나타난다. 통화는 널리 보유되는 가치 저장 수단이 되지 않더라도, 결제와 유동성 도구로 확산될 수 있다. 이는 기축통화 지위로 이어지지는 않겠지만, 기존 달러 중심 인프라에 대한 의존도를 낮추는 방식으로 지정학적 의미를 가질 수 있다.

디지털 플랫폼을 통해 참여 주체, 잔액 한도, 전환 시점을 규칙으로 직접 통제할 수 있기 때문에 자본 계정을 개방하지 않고도 국제적 사용은 확대될 수 있다. 그 결과는 완전한 글로벌 통화가 아니라, 보다 제한적이고 목적 지향적인 형태-달러 시스템에 덜 의존하면서도 무역과 결제가 흐를 수 있는 ‘통화 회랑’이다.

국경 간 결제와 엠브리지(mBridge·다중 중앙은행 디지털화폐 브리지)의 역할

디지털 위안화를 둘러싼 대중적 논의는 주로 중국 내 확산에 집중돼 왔다. 그러나 더 중요한 이야기는 중국 국경 밖에서 펼쳐지고 있다.

디지털 위안화의 새로운 차원은 국경 간 결제에서의 역할, 특히 mBridge로 알려진 국제 프로젝트를 통해 드러난다. 이 지점에서 e-위안화는 글로벌 금융, 제재, 통화 영향력과 맞닿는다. mBridge는 중앙은행 디지털화폐를 활용해 국경 간 결제를 가능하게 하는 국제 협력 프로젝트다. 참여 중앙은행들은 공동 플랫폼에 각자의 디지털 화폐를 발행하고, 각국의 상업은행은 이를 통해 직접 결제를 수행할 수 있다.

현재 국경 간 결제는 여러 중개은행을 거치고, 달러 기반 청산에 의존하며, 서방 금융 인프라에 내재된 메시징 시스템을 활용하는 경우가 많다. 작동은 하지만 느리고 비용이 많이 들며, 지정학적 리스크에 점점 더 노출되고 있다.

mBridge는 다른 구조를 제시한다. 여러 중개 단계를 거치지 않고 참여 디지털 화폐로 직접 결제가 가능하다. 기존 시스템을 대체하는 것은 아니지만, 전통적인 중개은행 네트워크에 대한 의존도를 낮추는 병렬적 경로를 만든다.

여기에 지정학적 의미가 있다. 디지털 위안화는 달러를 밀어내기 때문에 중요한 것이 아니라, 대안을 제공하기 때문에 중요하다. 달러 금융 인프라 바깥에서도 작동할 수 있는 결제 네트워크에 내장됨으로써, e-위안화는 중국의 자본 통제 체제 안에서 전략적 수단이 된다.

이자 지급 설계가 중요한 이유

디지털 위안화에 이자를 지급할 경우 통화정책과 금융 안정성에 대한 익숙한 논쟁이 따라온다. 이자 지급형 디지털 화폐가 널리 확산되면 통화정책 전달력이 강화되고, 은행 예금과 경쟁하며, 설계가 미흡할 경우 위기 시 유동성 이동을 가속할 수 있다. 이런 문제들은 중앙은행들 사이에서 이미 활발히 논의되고 있다.

중국의 제도적 환경은 다르다. 강한 행정 통제, 기존의 자본 통제, 제한적 개방을 선호하는 정책 기조는 이러한 위험을 관리할 수 있는 더 많은 수단을 제공한다. 그러나 e-위안화가 예금과 유사한 성격을 띨수록 은행 자금 조달과 금융 안정성에 미치는 영향은 커진다. 보유 한도나 차등 이자 같은 설계 요소가 중요한 이유다.

국제적으로는 이자의 의미가 다르다.

이자가 없더라도 디지털 위안화는 이미 국경 간 결제의 대안 경로로서 의미를 가진다. 그러나 잔액에 이자가 붙으면 중요한 변화가 생긴다. 국제적 사용이 얼마나 지속될 수 있는지가 달라진다.

디지털 인프라는 접근성을 만든다. 전통적 중개자 없이도 결제가 가능해진다.

이자는 지속성을 만든다. 은행과 기업이 잔액을 보유하고 유동성을 해당 통화 공간에 유지할 유인을 제공한다.

이자가 없으면 디지털 화폐는 주로 거래 수단으로 쓰인다. 자금이 들어와 결제되고 곧바로 다른 곳으로 전환된다. 반면 이자가 있으면 운영 자금과 유동성 완충 장치가 거래 간에도 유지될 수 있다. 이 지점에서 이자 지급 설계는 전략적 의미를 갖는다. 자본 계정을 개방하지 않고도, 디지털 위안화를 단순한 결제 통로에서 유동성이 순환하는 하나의 ‘통화 영역’에 가깝게 진화시킬 수 있기 때문이다.

탈달러화 없는 지정학

디지털 위안화가 던지는 핵심 질문은 종종 잘못 제기된다. 쟁점은 이것이 달러를 세계의 지배적 통화 자리에서 밀어낼 수 있느냐가 아니다.

보다 중요한 질문은 중국이 자본 계정을 개방하지 않으면서도 특정 무역·금융 회랑에서 달러의 필요성을 줄일 수 있느냐는 것이다. 이렇게 보면 디지털 위안화는 보다 분절된 글로벌 경제에서 통화 권력이 행사되는 방식의 변화를 시사한다.

달러의 글로벌 역할은 두 가지 기반 위에 서 있다. 세계에서 가장 깊은 자산시장의 중심이라는 점, 그리고 국경 간 결제와 규제 준수의 핵심 인프라라는 점이다. 디지털 위안화는 첫 번째 축을 위협하지 않는다. 중국은 대규모 글로벌 자금을 끌어들일 만큼의 안전자산이나 제도적 기반을 제공하지 않는다. 그러나 두 번째 축, 즉 결제 경로에서는 주변부에서 도전할 수 있다.

그 지정학적 효과는 눈에 띄기보다는 미묘할 것이다. 특정 회랑에서의 위안화 결제, 무역 관계에 연동된 지역 결제 구역, 특정 맥락에서의 서방 금융 인프라 의존도 감소 등이 그것이다. 이는 글로벌 대체가 아니라, 선택지가 거의 없던 곳에 전략적 옵션을 만들어내는 과정이다.

디지털 위안화가 mBridge 같은 결제 플랫폼을 통해 확산된다면, 국제 통화 사용의 새로운 패턴이 나타날 수 있다. 특정 회랑에서는 위안화로 가격이 책정되고 결제가 이뤄지며, 그 거래를 뒷받침할 유동성이 유지될 수 있다. 글로벌 저축이 대규모로 중국 자본시장으로 이동하지 않더라도 말이다.

이 모델에서 영향력은 자본을 끌어들이는 데서 나오지 않는다. 무역과 결제를 지탱하는 인프라에 통화를 내장하는 데서 나온다. 이런 인프라에 대한 통제는 접근과 기준을 설정할 수 있는 권한, 결제 능력을 제공하거나 회수할 수 있는 능력, 조건을 금융 네트워크에 직접 심는 힘을 의미한다. 국경 간 플랫폼과 결합될 때 디지털 위안화는 금융 국정 운영의 도구가 된다.

결론

디지털 위안화가 가까운 시일 내에 달러를 기축통화 자리에서 끌어내리지는 못할 것이다. 달러의 지배력은 깊은 자본시장, 풍부한 안전자산, 강력한 법·제도적 기반 위에 서 있다.

디지털 위안화는 다른 형태의 통화 영향력을 제시한다. 소유가 아니라 사용의 국제화, 개방이 아니라 인프라 구축, 글로벌 지배가 아니라 회랑의 형성을 지향한다. 이자 지급 잔액 같은 설계 선택을 통해 자본 계정을 통제한 채 국제적으로 유동성을 유지하는 것도 가능해진다.

따라서 가장 중요한 질문은 구조적이다. mBridge 같은 플랫폼이 의미 있는 무역 회랑으로 성장할 수 있을까. 디지털 위안화의 설계는 국경 간 잔액을 얼마나 지속 가능하게 만들 수 있을까. 각국은 규칙이 더 이상 서방 중심으로 설정되지 않는 결제 아키텍처를 받아들일까. 그렇다면 국제 통화 시스템은 ‘탈달러’가 되지 않을 것이다. 대신 여러 통화 영역이 겹치는 체제, 그리고 더 큰 전략적 선택의 공간으로 진화할 것이다. 그 세계에서 결정적인 질문은 더 이상 어떤 통화를 보유하느냐가 아니라, 어떤 시스템을 사용할 수 있고 또 사용하도록 허용되는가가 될지도 모른다.