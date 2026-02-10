“외형 확장 중심의 무책임한 경영, 시장 질서 교란 우려…2단계 입법 시급”

[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘 이헌승 의원(국회 정무위원회·부산진구을)이 11일 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 빗썸의 가파른 성장세 이면에는 과도한 이벤트 집행, 유의종목‧단독상장 코인 거래 집중 등 무분별한 외형 확장 정책이 있었던 것으로 나타났다.

이 의원의 자료 분석 결과 최근 3년간 빗썸의 거래대금과 거래 참가자수는 각각 3배 증가했다. 거래금액은 2023년 196조4396억원에서 2025년 605조4763억원으로 확대됐으며, 같은 기간 거래 참가자수는 130만4229명에서 388만5471명으로 늘어났다.

이 같은 급성장 배경에는 대규모 이벤트 집행이 있었다는 지적이다. 빗썸은 고객 유치와 거래 활성화를 목적으로 수수료 인하, 리워드(페이백) 등 각종 이벤트를 지속적으로 진행해왔다. 2023년부터 2025년 7월까지 총 176회의 이벤트에 1803억 원을 집행한 것으로 확인됐다. 이는 같은 기간 빗썸의 수수료 수입(8504억 원)의 약 20%에 해당하는 규모다. 국내 5대 원화 거래소 전체 이벤트 집행비용은 1930억 원으로, 빗썸이 대부분을 차지했다.

또한, 2020년부터 2025년 8월까지 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)공동 유의종목 지정 역시 빗썸에서 가장 많았던 것으로 나타났다.

거래소별 유의종목 지정건수는 △빗썸 37개 △코인원 28개 △업비트 14개 △코빗 12개 △고팍스 11개로 집계됐다. 유의종목 지정은 상장폐지 가능성이 높아 투자 판단에 각별한 주의가 요구되는 경우에 이뤄진다.

같은 기간 단독상장 코인 거래대금 역시 빗썸에 집중됐다. 거래소별 단독상장 코인 거래대금은 △빗썸 118조9628억원 △업비트 14조 827억원 △고팍스 4조5021억원 △코인원 1조6884억원 △코빗 1231억원으로 집계됐다. 단독상장 코인은 가격 비교가 어렵고 정보 비대칭이 커 단기 투기 수요가 집중될 가능성이 높다는 점에서 시장 불안 요인으로 지적돼 왔다.

이 의원은 “빗썸이 외형 확장에 치중한 무책임한 경영을 지속하면서 시장 질서를 교란할 우려가 커지고 있다”면서 “투자자 보호와 가상시장 건전성 확보를 위해 2단계 입법 논의가 시급하다”고 강조했다.