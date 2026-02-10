내부통제 강화 주문…발행어음·IMA 활용 모험자본 역할 강조

[헤럴드경제=김유진 기자] 금융감독원 이찬진 원장이 증권사 최고경영자(CEO)들에게 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실여신 감축과 내부통제 강화를 당부했다. 발행어음과 종합투자계좌(IMA)를 활용한 모험자본 공급 확대도 함께 언급했다.

금융감독원은 10일 서울 여의도 금융투자협회 대회의실에서 이 원장 주재로 증권회사 CEO 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 금융투자협회장과 23개 증권사 CEO가 참석했다.

이 원장은 모두발언에서 증권사의 부동산 PF 부실여신 잔액이 은행과 보험 등 다른 금융권역 대비 높은 수준이라고 언급하며 “부동산 PF 부실여신을 적극적으로 감축할 수 있도록 협조를 부탁드린다”고 말했다. 그는 PF 정상화 과정에서 우월적 지위를 이용한 부당한 업무 처리가 발생하지 않도록 주의해 달라고도 했다. 금융감독원은 정리가 지연되거나 영업행위에 문제가 있는 증권사를 대상으로 현장점검을 실시할 계획이라고 밝혔다.

이어 증권사 자산 규모 확대에 맞춰 리스크 관리 체계가 정교해질 필요가 있다는 점도 강조했다. 이 원장은 “외형적 성장만큼 중요한 것은 이를 뒷받침할 질적 건전성”이라며 “건전성 관리에 실패할 경우 투자자 보호와 모험자본 활성화 모두 어려워질 수 있다”고 말했다.

내부통제와 관련해서는 일부 임직원의 불공정거래와 금융사고 사례를 언급하며 “이는 내부통제 실패 사례”라고 말했다. 그는 ‘자율과 책임’에 기반한 내부통제 시스템 구축의 필요성을 언급했고, 올해부터 중소형 증권사까지 확대 시행되는 ‘책무구조도’가 실효성 있게 운영될 수 있도록 CEO들의 역할을 당부했다. 금융감독원은 제도 정착 과정에서 증권사 운영 실태를 지속 점검할 계획이라고 밝혔다.

이 원장은 발행어음과 IMA를 활용한 모험자본 공급과 관련해 “기업의 잠재력을 평가하고 위험을 인수해 자금을 배분하는 것은 증권사의 고유한 기능”이라고 말했다. 이어 발행어음과 IMA를 통해 혁신기업 발굴과 실물경제로의 자금 공급 역할을 강화해 달라고 언급했다. 금융감독원도 관련 제도 개선을 통해 이를 지원하겠다고 밝혔다.