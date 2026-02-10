8개 기관 합동 캠페인 개최

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 군포복합물류터미널에서 경찰청과 합동으로 화물차 안전 특별 캠페인을 진행했다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 올해 초 급증한 화물차 사고와 설 명절 연휴 기간 고속도로 교통량 증가에 대비해 안전 문화 확산을 위해 8개 기관이 참여했다.

공사는 올해 초 화물차 교통사고 인명 피해 급증 상황을 참여기관과 공유하고, 화물 운전자를 대상으로 안전 캠페인을 진행했다.

안전 실천 서약에 참여한 운전자들을 대상으로 화물차 안전 영상을 홍보하고 후부 반사 안전 스티커 등 화물차 맞춤형 안전 물품을 배부하여 야간 및 악천후 운행 시 안전성을 강화했다.

한국도로공사에 따르면 1월 말 기준 고속도로 교통사고 인명 손실은 지난해 같은 기간 8명 대비 약 3.8배 증가한 30명으로 집계됐으며, 이 중 화물차 관련 사고는 8명 대비 2.4배 증가한 19명(63.3%)을 차지했다.

또한 최근 3년 연평균 화물차 관련 인명 손실 규모는 약 76.3명으로 전체 인명 손실 규모의 50%가 넘는다.

한국도로공사 관계자는 “연초부터 화물차 교통사고로 인한 인명 손실이 증가하고 있는 만큼, 찾아가는 현장 홍보를 통해 화물차 교통안전 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.