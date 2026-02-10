‘에이맵’ 차량호출 서비스 플랫폼 소환

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국 당국이 알리바바그룹 산하 지도 플랫폼 ‘에이맵(Amap)’의 차량호출 서비스 부문을 소환해 운임 인하 압박 등 문제를 시정하라고 요구했다.

10일 중국 관영 신화통신과 로이터통신에 따르면 중국 교통운수부는 전날 공식 위챗 계정을 통해 에이맵 차량호출 부문을 ‘웨탄(約談)’했다고 밝혔다. 웨탄은 중국 당국이 기업이나 기관을 불러 문제점을 지적하고 시정 조치를 요구하는 일종의 구두 경고 절차다.

당국은 에이맵 플랫폼 내 협력 업체들에 대한 관리가 미흡하고, 기사들에게 과도한 운임 인하 압박이 가해지고 있다는 점을 지적했다. 이어 관련 문제를 즉시 시정하고 택시 기사들의 권익을 실질적으로 보호할 것을 요구했으며, 안전 관리와 감독 노력도 강화하라고 촉구했다.

이에 대해 에이맵 측은 당국의 요구 사항을 엄격히 이행하고, 유사 사례 전반에 대해 전면적인 시정을 실시하겠다고 밝혔다.

중국 택시 기사들 사이에서는 차량호출 플랫폼들이 운임 할인 경쟁을 지나치게 조장하고, 수수료 부담을 과도하게 부과하고 있다는 불만이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 플랫폼 간 경쟁이 심화되면서 기사들의 실질 수입이 줄고 있다는 지적이 이어지고 있다.

에이맵은 바이두맵과 함께 중국에서 가장 많이 사용되는 지도 서비스 앱 중 하나로, 내비게이션 안내와 차량호출 기능을 함께 제공하고 있다. 중국명은 ‘가오더디투(高德地图)’로, 한국인 여행자들 사이에서는 한자음 그대로 ‘고덕지도’로도 불린다.

중국 경제매체 제일재경은 최근 이용 비중이 급증하고 있는 택시 호출 플랫폼들에 대해 중국 각지의 지방 정부들도 관리·감독을 강화하고 있다고 전했다. 한편으로는 에이맵과 같은 대형 플랫폼들이 운전자 자격 검증과 모니터링을 소홀히 하고 있다는 지적도 나온다.

전문가들은 대형 플랫폼들이 스스로를 차량호출 서비스 업체와 고객 간의 ‘중개자’로만 규정하는 경우가 많아, 사고 발생 시 안전 책임의 경계가 모호해질 수 있다고 우려했다. 이에 따라 플랫폼의 관리 책임을 명확히 해야 한다는 목소리도 커지고 있다.