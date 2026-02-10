E·S·G 전영역 데이터 통합관리로 공시의무화에 선제 대응 ESG 공시 신뢰도 높이고 전사적 지속가능경영 체계 도약

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 ESG(환경·사회·지배구조) 정보 공시 의무화와 대외 ESG 기준 고도화에 대응하기 위해 ‘ESG정보 공시시스템’을 오픈했다고 10일 밝혔다.

이번 공시시스템을 통해 BNK금융그룹은 GRI(Global Reporting Initiative 지속가능성 보고 기준을 내는 국제 비영리기구), SASB(Sustainability Accounting Standards Board 지속가능성 회계 기준위원회), IFRS S1·S2(International Financial Reporting Standard Sustainability 지속가능성 관련 국제 재무 보고 표준) 등 글로벌 ESG 공시 기준에 부합하는 체계적 관리 기반을 마련하고, 국내 ESG 공시 의무화 및 주요 ESG 평가 기준에 선제적으로 대응할 수 있는 통합 관리 체계를 구축했다.

이번 시스템은 기존에 환경(E) 중심으로 운영되던 ESG 데이터 관리 체계를 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 전 영역으로 확대하고, 그룹 내 각 계열사와 부서별로 흩어져 있던 ESG 데이터를 하나의 시스템으로 통합 관리하기 위해 만들어졌다.

모든 ESG 데이터를 증빙자료 기반으로 입력·검증하도록 구성돼 공시 데이터의 신뢰성과 정합성을 대폭 강화한 것이 특징이다. 이를 통해 공시 과정에서 발생할 수 있는 오류와 반복 수정 리스크를 최소화하고, ESG 평가 대응의 일관성을 확보할 수 있도록 했다.

환경(E) 부문에서는 RPA(Robotic Process Automation 업무자동화) 기능을 활용해 전력 사용량 등 일부 환경 데이터를 자동 집계하는 기능을 도입했으며, 사회(S)·지배구조(G) 부문에서는 신규 관리 지표를 추가해 국내외 ESG 평가 기준에 대한 대응 범위를 확대했다.

ESG금융 데이터 자동 집계 시스템으로 ESG금융 성과를 체계적으로 관리하고, 마이페이지 및 대시보드 기능을 통해 ESG 관련 데이터를 한눈에 확인할 수 있는 통합 관리 환경도 제공한다.

BNK금융그룹은 시스템 오픈 이후 2월 중 데이터 점검 및 시스템 안정화 과정을 거친 뒤 3월부터는 외부 전문기관의 검증 자문을 통해 2025년 지속가능경영보고서 발간과 국내외 ESG 평가 대응에 활용할 계획이다.

BNK금융지주 관계자는 “ESG 공시 의무화 및 평가 기준 고도화에 따라 데이터의 체계적 관리는 필수”라며 “이번 시스템 구축으로 ESG 공시의 정확성과 신뢰도를 높이고, 전사적 지속가능경영 체계를 한 단계 도약시키는 계기를 마련했다”고 자평했다.