[헤럴드경제=김성훈 기자] 제주도에서 배트민턴 경기 후 심정지가 온 40대 남성이 비번인 소방공무원과 의용소방대원, 응급구조사들에 의해 목숨을 구했다.

10일 제주도소방안전본부에 따르면, 지난 7일 오후 배드민턴 대회 경기를 마치고 휴식을 취하던 40대 남성이 갑자기 심정지로 쓰러졌다.

마침 체육관에는 경기를 관전하던 소방공무원과 의용소방대원, 응급의료종사자가 있었다. 이들은 즉시 각자 역할을 나눠 심폐소생술 등 응급조치를 실시했다.

신고를 접수한 119구급상황관리센터는 전화로 심폐소생술을 계속 진행하도록 안내했다. 긴박한 상황 속에 가슴압박과 자동심장충격기 등 응급처치가 쉴 새 없이 이어졌다.

다행히 구급대가 도착하기 전 환자의 심장이 다시 뛰기 시작했다. 맥박이 다시 느껴지고 혈액이 돌았다.

이 환자는 구급대에 의해 추가 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송돼 건강을 회복한 것으로 알려졌다.

현장에서 응급처치를 주도한 것은 이도119센터 소속 고은혜 구급대원과 아라여성의용소방대 고미경 부대장으로 알려졌다.

고은혜 소방장은 응급구조사 출신으로 2018년 임용 이후 현재까지 구급대원으로 근무하며 현장 응급처치 역량을 꾸준히 쌓아온 베테랑 구급대원이다.

심폐소생술을 한 고미경 부대장은 2019년 전국 의용소방대 경연대회에서 심폐소생술 분야 1위를 차지할 정도로 우수한 재능을 가졌으며, 현재는 심폐소생술 강사로 활동하고 있다.