항공기·무장 수출 공동 마케팅 추진 “해외 고객들 한국산 패키지로 요구”

한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 국산 항공기에 장착할 무기 체계 공동 개발에 나선다. KF-21, FA-50 등 항공기 해외 수출 확대에도 협력한다.

9일(현지시간) 양사는 사우디아라비아 리야드에서 열린 제3회 세계방산전시회(WDS)에서 이같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다. 한화 부스에서 열린 체결식에는 손재일(오른쪽) 한화에어로스페이스 대표이사, 차재병(왼쪽) KAI 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

양사는 KF-21, FA-50 항공기 플랫폼에 항공 무장을 체계통합하기 위해 협력하고, 항공기 및 항공무장 수출을 위한 공동 마케팅 추진에 대해 합의했다. 우선 국방과학연구소(ADD)가 주도하는 항공무장 개발 사업을 안정적으로 수행해 글로벌 기술력을 확보한다는 계획이다.

앞서 한화에어로스페이스는 항공무장 기술의 정점에 있는 덕티드 고체 램제트 엔진 기반의 장거리 공대공, 초음속 공대지·공대함 미사일 등 ADD 주관 선행연구를 수행해왔다.

차재병 KAI 대표는 “K방산의 기술 신뢰성이 높아지면서 최근 해외 고객들이 항공기 플랫폼은 물론 운영체계 전반을 한국산 패키지로 요구하고 있다”며 “국내 방산업체들이 공동마케팅을 통해 K방산 수출 확대에 힘을 합칠 것”이라고 말했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “공대공, 공대지, 지대공 등 다양한 미사일 개발과제를 수행해 온 당사의 역량과 KAI의 전투기 체계종합 역량의 시너지로 국산 항공무장 개발 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신한다”며 고 말했다. 박혜원 기자