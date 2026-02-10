이탈리아 남부 바리·마테라 충북 청주 청남대 등 꼽혀

[헤럴드경제=박지영 기자] 이노션은 2026년 설 연휴를 앞두고 개인의 취향과 가치관을 중시하는 ‘목적형 여행(Purpose-driven Travel)’을 새로운 여행 트렌드로 제시하고, 글로벌 광고 캠페인 촬영지로 활용된 주요 여행지를 공개했다고 10일 밝혔다.

이노션 데이터인사이트팀에 따르면 최근 여행은 유명 관광지를 소비하는 방식에서 벗어나, 개인에게 의미 있는 경험과 영감을 찾는 방향으로 진화하고 있다. 단순한 휴식이 아닌 삶에 남는 ‘결정적 순간(Great Moment)’을 추구하는 경험 중심 여행이 새로운 기준으로 자리 잡고 있다는 분석이다.

이노션은 지역 고유의 분위기와 일상을 경험하고 싶다면 이탈리아 남부의 바리와 마테라, 그리고 충북 청주 청남대를 제안했다.

트립닷컴의 ‘그곳이 어디라도 걱정 없이 Trip’ 캠페인 촬영지였던 바리와 마테라는 화려한 관광지 대신 현지인의 삶이 고스란히 남아 있는 공간으로, 낡은 골목과 일상의 풍경 속에서 여행자와 지역 주민이 자연스럽게 어우러지는 모습이 특징이다. 이노션은 해당 캠페인으로 여행의 본질이 사람과 사람 사이의 경험에 있음을 강조했다.

제네시스 GV70 ‘Luxe in Every Touch’ 캠페인의 주요 촬영지인 청남대는 과거 국가 주요 시설에서 자연과 시간이 축적된 공간으로 재탄생한 곳이다. 인위적인 랜드마크 대신 수십 년의 세월이 만든 숲과 풍경이 어우러지며, 제네시스는 이 공간을 통해 ‘세월이 만든 깊이’라는 새로운 럭셔리의 의미를 담아냈다.

자연 속에서 강렬한 감각을 경험하고 싶다면 노르웨이 트롬소가 추천됐다. 북극권에 위치한 트롬소는 혹독한 추위와 긴 어둠 속에서 오로라를 만날 수 있는 지역으로, 극한의 자연환경이 만들어내는 빛의 대비가 인상적이다. 이노션은 제네시스 GV60 ‘Take Your Wonder Further’ 캠페인을 통해 극한의 환경이 오히려 강렬한 감동을 선사한다는 메시지를 영상으로 구현했다.

이질적인 요소가 결합된 새로운 경험을 원한다면 싱가포르 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)와 센터 내 미슐랭 3스타 셰프 코리 리와 협업한 레스토랑 ‘나오(Na Oh)’가 주목할 만하다.

자동차 생산 시설과 농장, 레스토랑이 공존하는 이 공간은 로봇 기술과 자연, 산업과 미식이 결합된 상징적인 장소로, 기술의 진화가 만들어내는 새로운 라이프스타일을 보여준다.

이노션 관계자는 “광고 제작을 위해 찾은 촬영지에서 오히려 더 큰 영감을 얻는 경우가 많았다”며 “자신의 여행 목적에 맞는 공간을 찾아 이번에 소개한 여행지에서 2026년을 더욱 다채롭게 채워보길 바란다”고 말했다.