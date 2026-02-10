美싱크탱크 日전문가…헌법 개정엔 “日에서 심도있는 이야기 아냐”

[헤럴드경제=김영철 기자] 지난 8일(현지시간) 치러진 일본 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당의 압승으로 일본의 우경화에 대한 우려가 제기된 것에 대해 이번 압승이 오히려 한일관계에 긍정적일 수 있다는 미국 내 일본 전문가의 분석이 나왔다.

미국 싱크탱크인 스팀슨센터의 앤드루 오로스 일본 프로그램 국장은 9일(현지시간) 이 센터가 워싱턴DC의 사무실에서 연 ‘한국 언론의 날’ 행사에서 이같이 밝혔다.

오로스 국장은 자민당의 압승 원인의 하나로 일본 극우정당인 참정당 지지자들을 끌어온 점을 들면서 “이는 한일 관계에 긍정적일 것”이라고 말했다. 그는 “다카이치 사나에 총리의 멘토였던 아베 신조 전 총리는 일본의 민족주의 우익을 어느 정도 통제할 수 있었다. 이는 때로 (한일 간) 외교적 사건을 일으키기도 했지만, 협력 측면에서 더 많은 예측 가능성을 의미했다”고 설명했다.

오로스 국장의 이러한 설명은 이번 총선 결과로 자민당이 극우 세력에 휘둘리지 않을 만큼 압도적인 의석을 확보한 것이 오히려 정치적·외교적 안정화에 도움이 되면서 한일 관계 발전에 긍정적 영향을 미칠 수 있다는 것으로 풀이된다.

그는 “따라서 이는 한일 간 더 깊은 협력의 길을 이끌 것이라고 생각한다”며 “그리고 우리는 한미일 3국 협력 가능성도 내다볼 수 있을 것”이라고 말했다.

오로스 국장은 일본 총선 직전 도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 총리에 대한 적극적인 지지를 공개 표명한 것에 대해 “미국 대통령이 그런 행동을 하는 것은 매우 이례적”이라고 평가하면서도 “이 지지가 트럼프가 아베와 가졌던 것처럼 다카이치와도 강력한 업무 관계를 발전시킨 것인지, 단지 일시적인 것인지는 다음달 (다카이치 총리의 미국) 방문을 통해 확인할 수 있을 것”이라고 했다.

오로스 국장은 다카이치 총리가 헌법 개정을 통해 일본을 ‘전쟁을 할 수 있는 국가’로 변화시키려 하는 우려와 관련해서는 헌법 개정 가능성이 있다고 전망하면서도 “일본인들도 어떤 부분을 개정해야 하는지에 의견이 분분하다. 한가지 사안에 대한 국민투표 가능성을 열어두면, 일본에서 큰 이슈인 정보 공개 문제나 환경 문제 등도 제기될 수 있다”고 말했다.

그는 그러면서 “나는 이것(헌법 개정 가능성)이 주목받을만한 이야기(sexy story)인 점은 이해하지만, 현재는 매우 심도 있는 이야기(deep story)는 아니라고 본다”고 평가했다.