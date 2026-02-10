[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)와 한국해양수산개발원(KMI), 극지연구소(KOPRI), 선박해양플랜트연구소(KRISO) 등 4개 기관이 친환경 북극항로 시대를 대비하는 업무 협의체를 구성했다.

10일 BPA에 따르면 북극항로와 관련된 항만물류와 정책연구, 기술분야를 각각 대표하는 4개 기관은 지난 9일 부산항만공사 사옥에서 정부의 북극항로 정책 발굴지원 및 긴밀한 협력 체계 구축을 위한 업무 협약서를 체결했다.

4개 기관은 이번 업무 협약에 따라 ▷북극항로 관련 기술·정보·연구·성과 교류 ▷ AX(인공지능 전환), DX(디지털 전환) 기술 및 정책 협력 ▷국내 물류기업의 북극항로 활용 지원 협력 ▷친환경 북극항로 국내외 세미나 및 정책 포럼의 정례 개최 등을 상호 협력한다.

송상근 부산항만공사 사장은 “이번 협의체 결성으로 4개 기관이 각각의 장점을 살린 시너지 효과를 내고, 정부의 북극항로 관련 정책 발굴과 이행에 든든한 뒷받침이 될 것으로 기대된다”며 “친환경적이고 지속 가능한 북극항로 활용을 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다.