[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 10일 더불어민주당 주도로 추진되고 있는 행정 통합 특별법과 관련해 “민주당의 일방적 상임위 입법 폭주의 부작용을 고스란히 보여주고 있다”고 했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “지금 민주당은 행정 통합 관련 법률을 2월 내 처리하겠다는 방침을 세우고 입법 속도전을 펼치고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “충분한 논의 없이 무리하게 입법을 추진하다 보니 충남·대전 등 통합 논의 대상 지역에서 과감한 권한 이양 없는 빈껍데기 통합이라는 반발이 나오고 강원·충북 등 통합 논의에서 소외된 지역에서는 뒷전으로 밀리는 것 아니냐는 우려와 반발이 분출하고 있다”고 짚었다.

아울러 “행정 통합은 국가 중대사”라며 “대통령 말 한마디에 기한을 정해 밀어붙이는데 어떻게 부작용이 없을 수 있겠나”라고 꼬집었다.

그러면서 “민주당은 상임위에서 벌어지고 있는 일방적인 입법 폭주를 중단하고 충분한 의견 수렴과 여야 협의를 통한 신중한 법안 처리에 나설 것을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.