사업비 조달금리 CD-0.5% 제안 정비사업 사상 최저 수준 금리 공사비 인상 12개월 유예 ‘파격’

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 성수4지구 재개발 사업 입찰에서 공사비 절감, 최저 수준 조달금리 등 조합원 부담을 획기적으로 낮추는 파격적인 사업조건을 제시했다고 10일 밝혔다.

가장 눈에 띄는 부분은 공사비다. 대우건설은 1조3168억원(평당 1099만원)에 입찰하며 조합이 책정한 예정 공사비 1조3628억원(평당 1140만원)보다 460억원을 절감했다. 대우건설은 공사비를 낮추되, 하이엔드 이상의 설계 완성도·마감 수준·상품성을 구현하겠다는 전략이다.

사업비 조달 조건도 최근 재개발·재건축 사업장 가운데 사실상 최저 수준으로 제시했다. 대우건설은 사업비 조달금리를 양도성 예금증서(CD) 금리에서 0.5%를 차감한 ‘CD-0.5%’로 제안했다. 이달 4일 기준 CD 금리 2.75%를 적용하면 실제 조달금리는 2.25%에 해당한다.

물가상승에 따른 공사비 인상 부담도 대폭 낮췄다. 통상 정비사업에서는 입찰 마감일을 기준으로 물가상승 지수를 반영하지만 대우건설은 ‘조합과의 도급계약 체결 시점’을 기준으로 적용하기로 했다. 계약 이후 12개월 동안 발생하는 물가 상승분은 대우건설이 부담하는 조건까지 제시했다.

대우건설의 12개월 유예 조건으로 인해 조합원들의 실질적인 부담은 크게 줄어들 전망이다. 대우건설은 공사비 인상 유예로 약 225억원이 절감될 것으로 보고 있다. 12개월 유예 이후에도 ‘건설공사비지수’와 ‘소비자물가지수’ 중 낮은 지수를 적용해 공사비 인상폭을 최소화할 방침이다.

대우건설 관계자는 “조합 예정 공사비 보다 460억원을 낮춘 금액으로 입찰했지만 품질과 상품성은 오히려 상향 적용했고, 사업비 조달금리도 정비사업 역사상 가장 낮은 수준으로 제시했다”며 “이는 조합원이 체감할 수 있는 실질적인 이익을 최우선으로 고려한 결과”라고 말했다. 그러면서 “조합원 부담은 줄이면서도 최고 수준의 품질을 구현할 수 있도록 공사비와 금융 구조를 설계한 것이 이번 제안의 핵심”이라고 밝혔다.

한편 대우건설은 전일 성수4지구 설계안을 공개하며 단지명으로 ‘더 성수(THE SEONGSU) 520’을 제안했다. 대우건설은 성수4지구를 압도적인 한강 가치를 담은 주거명작으로 구현하겠다고 밝혔다.