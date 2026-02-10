[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 개항장 일대가 각종 행사가 열리는 문화공간으로 조성된다.

인천광역시는 개항장을 다시 찾게 하는 체류형 문화공간으로 조성하기 위해 올해 ‘1883개항살롱’시민참여 프로그램 운영을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

‘1883개항살롱’은 인천이 개항한 1883년을 상징하는 개항장 문화교류의 거점 공간이다.

올해에는 레트로 감성 체험, 개항장 로컬 체험, 개항장 브랜딩 체험 중심으로 프로그램을 구성했다.

개항장의 역사와 감성을 직접 체험할 수 있는 신규 체험형 프로그램을 선보인다.

3월에는 개항장 근대건축의 가치와 의미를 건축가의 시선으로 풀어내는 건축가 토크콘서트가 운영된다.

9~10월에는 시민이 직접 참여하는1883개항살롱 캐릭터 만들기, 디자인 수업을 통해 개항장 브랜딩을 시민과 함께 완성해 나갈 예정이다.

10~11월에는 전통 다도를 즐기는 ‘살롱의 오후, 다회(茶會)’프로그램을 마한다.

또 ‘PLAY & SNAP!’상시 운영해 보드게임, 폴라로이드 사진 촬영, 독서 등 누구나 자유롭게 머무를 수 있는 열린 문화공간을 제공한다.

특히 올해는 설·추석 당일을 제외한 공휴일에도 센터를 운영해 시민 이용 편의를 한층 강화할 계획이다.

이 밖에 연중 운영되는 시민참여 프로그램과 월별 세부 일정은 ‘2026년 1883개항살롱 주요 일정 안내표’를 통해 한눈에 확인할 수 있다.