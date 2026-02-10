- 오는 3월 중 메디컬센터 개원 예정…입주기업 외부이동 없이 편리한 건강 관리 가능해

- 호텔급 라운지, 프라이빗 미팅룸, 스카이브릿지 등 차별화된 커뮤니티 시설도 갖춰

지식산업센터 내에 대규모 메디컬센터를 도입한 사례가 등장해 눈길을 끈다. 현대엔지니어링이 경기도 오산시 가수동 일원에 공급 중인 ‘오산 현대 테라타워CMC’가 그 주인공이다.

지식산업센터는 도심이나 신도시를 중심으로 중소·중견기업의 사무공간과 생산시설이 함께 들어서는 복합 업무시설이다. 일반 오피스 빌딩과 달리 제조시설 설치가 가능해 제조업을 비롯해 IT, 연구개발(R&D), 물류 기업 등이 주로 입주한다.

일반적으로 지식산업센터에 의료시설, 특히 종합적인 검진과 진료 기능을 갖춘 메디컬센터가 도입되는 사례는 흔치 않다.

이런 가운데 오산 현대 테라타워CMC 단지 내 3층에 약 700평 규모의 메디컬센터를 조성할 계획으로, 오는 3월 개원을 앞두고 있다. 해당 메디컬센터에는 내과를 비롯해 특수검진, 건강검진센터, 여성센터, 치과 등 다양한 진료과목이 운영될 예정으로 알려졌다.

업무 중 의료시설 접근성이 제한적인 기존 산업단지와 달리, 입주 기업 임직원들이 외부 의료시설로 이동하지 않고도 건물 내에서 건강검진과 진료 서비스를 이용할 수 있게 된다는 점에서 입주기업과 근무자들의 업무 환경 개선에 실질적인 도움이 될 전망이다.

특히 제조·물류·연구개발 기업의 경우 정기적인 건강검진과 산업안전 관리가 중요한 만큼, 지식산업센터 내 의료 인프라가 갖춰지는 것은 기업 운영 측면에서도 경쟁력 있는 요소로 평가받을 수 있다.

업계에서는 지식산업센터 내 메디컬센터 도입이 드문 만큼, 차별화된 단지 경쟁력을 확보한 오산 현대 테라타워CMC를 긍정적으로 바라보고 있다.

업계 관계자는 “지식산업센터에 일반병원이 들어서는 경우는 있지만 이 정도 규모의 메디컬센터가 입주하는 사례는 흔치 않다”며 “오산 현대 테라타워CMC는 의료 인프라를 단지 내부에 선제적으로 도입함으로써 추가 입주 기업유치와 장기적인 임대 경쟁력 측면에서 차별화된 강점을 갖게 될 것”이라고 말했다.

한편, 오산 현대 테라타워CMC는 지하 2층~지상 29층 규모 지식산업센터 2개동과 지하 2층~지상 17층 규모 기숙사동을 포함해 총 4개동, 연면적 35만 7637㎡의 대규모로 조성된다. 지식산업센터는 지하 2층~지상 6층 제조형과 지상 7층~지상 29층 섹션 오피스형으로 구성되고 지하 1층~지상 2층 일부에 상업시설이 들어선다.

단지는 의료인프라 뿐만 아니라 업무 효율과 근무 환경 개선을 동시에 고려한 복합 설계를 적용한 점이 주목할 만하다. 지식산업센터동 지하 2층~지하 1층에는 라운지와 미팅 공간, 피트니스 시설 등 입주 기업 임직원의 업무·휴식을 지원하는 시설이 마련돼 있어, 외부 이동 없이도 미팅과 휴식이 가능한 환경을 갖췄다는 평가다.

넓은 주차공간을 확보한 것도 눈길을 끈다. 지하주차장은 법정 대비 2배 수준인 2339대의 주차공간이 마련된다. 지식산업센터 특성상 대형차들이 많이 돌아다니는 만큼 넉넉한 확장형 주차구획(513대)을 마련해 대형 차량이 편리하게 주차할 수 있도록 배려했다. 이외에도 높은 천장고(3.5m 이하) 설계로 화물차량(1.4톤 이하)이나 응급차량의 접근성을 높였다.

단지 내 녹지비율은 약 20% 수준이며 별도의 동 4층~17층에 301실 규모로 공급되는 기숙사는 지식산업센터와 동일한 전용률(46.97%)을 적용했다. 별도의 창고시설인 물류센터동은 지하 1층~지상 10층, 연면적 15만 2268㎡, 총 21호실 규모로 조성된다.

한편, 지난달 31일 국토교통부가 오산 세교3 공공주택지구(이하 오산세교3지구) 지정 고시를 완료하면서 인근에 위치한 오산 현대 테라타워CMC가 수혜를 받을 것으로 기대된다.

오산세교3지구가 확정되면서 오산세교1·2지구와 합쳐 총 6만 6000여 가구가 조성될 전망이다. 이는 동탄1신도시(4만 1000가구)보다 큰 규모로, 도시 외형 확장과 함께 교통·산업 인프라 구축도 본격화될 것으로 보인다.

오산 현대 테라타워CMC는 신규택지로 지정된 오산세교3지구와 현재 조성 중인 오산세교2지구가 가깝다. 향후 지구 조성이 완료되면 출퇴근이 편리한 직주근접 단지로 임차 수요 확보가 용이할 전망이다. 또한 인근에 위치한 용인시 반도체 메가 클러스터와의 시너지 효과도 기대된다.

오산 현대 테라타워CMC의 분양홍보관은 경기도 오산시 가수동 일원 단지 내에 위치해 있다.