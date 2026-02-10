“AI 콘텐츠 생태계 조성… ‘AI 문화강국’ 도약 기여”

[헤럴드경제=손미정 기자] 글로벌 경쟁력을 갖춘 인공지능(AI) 콘텐츠 산업 육성을 위한 국내 최초 산학협력 얼라이언스가 출범했다.

CJ ENM은 AI 콘텐츠 산업 생태계 구축을 위해 AI 중소 제작사, 교육기관과 손잡고 ‘AI 콘텐츠 얼라이언스’를 발족했다고 10일 밝혔다.

전날 진행된 출범 행사에는 김재현 문화체육관광부 문화미디어산업실장과 CJ ENM, AI 분야에서 주목받고 있는 신생 콘텐츠 기업과 제작 노하우를 가진 기업 총 13곳, AI 콘텐츠 미디어 분야 인재 양성에 주력하고 있는 대학 등 총 5개 교육기관이 참여했다.

향후 CJ ENM은 이를 국내외 미디어, 기술 기업까지 참여 범위를 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.

김재현 문화미디어산업 실장은 축사를 통해 “AI콘텐츠 얼라이언스는 AI 콘텐츠 기술과 콘텐츠를 결합해 새로운 창작기회를 모색하고 글로벌 AI콘텐츠 허브로 도약하기 위한 출발점”이라며 “시의적절한 지원과 투자로 민간의 혁신을 뒷받침하고 협력과 선순환이 이어지는 제도적 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

이날 모인 참여사들은 콘텐츠 제작·기술·유통·인재·정책을 유기적으로 연결하는 협력 구조를 통해 산업 전반의 선순환 생태계를 구축하고, 글로벌 시장 진출을 위한 공동 기반을 마련한다는 데 뜻을 모았다. 또한 ▲차별적 AI 콘텐츠 제작 확대 ▲특화 기술 R&D ▲전문 인재 양성 ▲국/내외 유통 플랫폼 확대 ▲정책 기반 조성의 5대 협력 과제를 중심으로 공동 활동을 추진한다.

CJ ENM은 이번 얼라이언스를 통해 현장 중심의 AI 콘텐츠 실험과 공동 과제 추진을 가속화하고, 중소 제작사와 교육기관이 함께 성장할 수 있는 협력 모델을 정착시켜, AI 콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다는 계획이다.

윤상현 CJ ENM 대표이사는 “글로벌 시장을 선도하고 있는 K-콘텐츠 산업의 이면에는 다양한 산업 주체들의 고민과 의지로 구축된 균형 잡힌 생태계가 존재했다”면서 “CJ ENM은 이번 얼라이언스를 통해 제작·기술·유통·인재·정책을 잇는 협력 AI 콘텐츠 생태계를 신속히 조성하고, 대한민국이 ‘AI 문화강국’으로 도약하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.