500여개 협력사·250여개 유통망 대상 ‘동반성장펀드’∙‘대금지급바로’ 제도도

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤이 설 명절을 앞두고 자금 수요가 일시적으로 몰리는 중소 파트너사들의 재무 부담을 덜어주기 위해 1100억 원 규모의 대금을 조기 집행한다.

SKT는 SK브로드밴드와 함께 중소 협력사에 약 1120억원 규모의 대금을 조기 지급한다고 10일 밝혔다.

이번 조기 지급 대상은 네트워크 공사 및 유지보수, 서비스 용역 등을 담당하는 500여개 협력사와 250여개 유통망이다. 대금 지급 일정은 애초 지급일보다 최대 3주 앞당겨 설 연휴 전까지 진행될 예정이다.

SKT는 지난 2003년 업계 최초로 동반성장 및 상생협력 전담 부서를 신설했다. 이어 ‘동반성장펀드’, ‘대금지급바로’ 등 다양한 금융 지원 프로그램을 운영해 중소 협력사를 지원해 왔다.

‘동반성장펀드’는 SKT가 출연한 예치금의 이자를 활용, 협력사의 대출 금리 부담을 낮추고 긴급 자금 대출을 지원하는 프로그램이다. 최우수 협력사에게는 무이자 대출을 제공해 평균 5.2%포인트의 대출 이자 부담을 낮춰 주고 있다.

‘대금지급바로’는 거래 대금을 지출 승인일로부터 2일 이내에 100% 현금으로 지급하는 제도다. 중소기업이라면 조건 없이 이용 가능하다. 대금 규모도 제한이 없다.

이 외에도 SKT는 ▷임직원 복리후생 지원 ▷채용 및 무상교육 지원 ▷환경·사회·지배구조(ESG) 경영 체계 구축 지원 등 중소 파트너사 대상의 다양한 지원책을 운영하고 있다. 이 같은 노력으로 지난해 동반성장지수평가에서 13년 연속 ‘최우수’ 등급을 달성했다고 SKT는 밝혔다.

박종석 SKT 최고재무책임자(CFO)는 “설 명절을 맞아 중소 협력사들이 겪는 경영상의 어려움을 깊이 공감하는 취지에서 이번 대금 조기 지급을 결정했다”며 “앞으로도 협력사와 상생하는 건강한 정보통신기술(ICT) 생태계를 만들어가겠다”고 했다.