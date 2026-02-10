AI 에이전트·디지털트윈 등 전 과정 기술 적용 모바일 불만 70% 감소…자율주행 로봇, 국사 실증 국내 통신사 최초 TM 포럼에서 레벨 3.8 획득

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스가 네트워크에 인공지능(AI)을 심는다. 이를 통해 분석부터 판단, 수행까지 네트워크 자율화에 박차를 가한다.

10일 서울 강서구에 위치한 LG유플러스 마곡 사옥에서 열린 간담회에서 LG유플러스는 AI 에이전트, 디지털트윈 기반 기술 등을 상용 망에 적용해, 네트워크 운영 전반을 자율화하는 ‘자율 운영 네트워크’ 전략을 본격화한다고 밝혔다.

자율 운영 네트워크란 AI가 스스로 상황을 분석하고 판단해, 조치까지 수행하는 것이다. 반복적이고 단순한 작업을 소프트웨어 로봇(RPA)가 대신하는 자동화, 사람이 판단할 때 AI가 도움을 주는 지능화보다 나아간 개념이다.

LG유플러스는 장애 대응·과부하 제어·품질 최적화에 AI를 적용해, 자동화·지능화를 넘어 자율화 네트워크를 구축하는 목표다.

현재 운영 중인 자율 운영 네트워크 핵심 플랫폼 ‘에이아이온(AION)’을 통해 LG유플러스는 반복 업무 자동화, AI 기반 선제 대응 체계를 차례대로 도입하고 있다. 에이아이온 도입 이후 모바일 고객 품질 불만 접수 건수는 70%, 홈 고객 품질 불만 접수 건수는 56% 감소했다.

▶AI 에이전트, 장애 처리·서비스 품질 관리·과부하 대응= 구체적으로 LG유플러스는 네트워크 운영에 특화된 AI 에이전트를 장애 처리 업무에 도입했다. AI에이전트는 사소한 이상 징후까지 감지해 영향 범위와 조치 방안을 자동으로 판단하고, 원격 처리 또는 현장 출동 요청까지 수행한다.

서비스 품질 탐지에도 AI 에이전트가 활용되고 있다. AI 에이전트는 미세한 이상 신호를 포착하고, 사람이 쉽게 알아차리기 어려운 작은 품질 문제까지 찾아낸다. 이후 문제 발생 구간을 빠르게 분석해 네트워크 설정 조치까지 자동으로 수행한다.

트래픽이 급격하게 변동하는 상황에서 기지국 과부하도 막는다. 예를 들어 여러 기지국에 동시에 부하가 발생하는 불꽃축제 등에서 트래픽 예측→ 파라미터 조정→ 실시간 모니터링→ 기지국 제어까지 자동으로 처리한다. 초급 엔지니어라도 실시간 업무 대응이 가능해진 것이다.

▶디지털트윈+AI 결합, AI 자율주행 로봇 국사 관리까지= 다양한 통신 설비가 배치된 국사 관리 영역에서도 디지털트윈(가상모형)과 AI를 결합한 자율 운영 적용이 확대되고 있다.

디지털트윈은 실제 국사 환경을 가상 공간에 그대로 구현한 것이다. 설비 배치와 운영 상태를 화면상에서 미리 확인하고 점검할 수 있다. 이를 기반으로 AI 에이전트는 국사 내 전원과 온도, 습도 등 환경 변화를 분석해 이상 징후를 감지하고, 필요한 조치를 자동으로 수행한다.

국사 내 AI 자율주행 로봇 시범 배치를 통한 자동화 기술 실증도 진행 중이다. LG AI연구원의 ‘엑사원’을 활용한 AI 자율주행 로봇 ‘유-봇(U-BOT)’은 국사 내부를 이동하며 장비 상태와 온도, 주변 환경 정보 수집 등 데이터를 디지털트윈 모델에 반영한다. 이를 통해 운영자는 현장에 가지 않고도 장비 위치와 상태를 한눈에 파악할 수 있다.

국사 운영 자동화로 안전사고 위험을 낮추는 동시에, 장비 이상을 보다 빠르게 인지하고 이에 대응할 수 있는 환경이 마련됐다는 게 LG유플러스 설명이다.

5G 무선 품질 관리에도 디지털트윈을 활용한 AI 운영 체계가 적용되고 있다. 특정 지역에 트래픽이 집중되거나 순간적인 품질 저하가 발생하는 상황에서도 필요한 조치를 신속하게 반영할 수 있게 됐다.

아울러 LG유플러스는 지난해 글로벌 통신산업 협회 TM 포럼이 실시한 네트워크 자동화 성숙도 평가에서 국내 통신사 최초로 ‘Access 장애관리’ 영역 최고 수준 레벨 3.8을 획득했다.

권준혁 LG유플러스 네트워크부문장은 “자율 운영 네트워크로 진화를 통해 고객 경험의 기준을 기존의 ‘품질’에서 ‘신뢰’로 확장할 수 있을 것”이라며 “핵심 네트워크 기술을 지속적으로 고도화해 보다 안전하고 지속 가능한 사회를 만드는 데 기여할 것”이라고 말했다.