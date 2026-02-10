종로구, 신년 맞아 18일까지 광화문스퀘어 전광판 콘텐츠 활용 누리소통망 이벤트 개최 영상 속 말 이미지 촬영 및 구 공식 SNS 채널 구독 인증 이미지 제출하면 추첨 통해 100명 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 국가대표 미디어 플랫폼 광화문스퀘어와 연계한 누리소통망(SNS) 이벤트를 열고 구정 홍보와 신규 구독자 확보에 나선다.

구는 2월 18일까지 ‘광화문스퀘어 한컷, 달리는 말을 찾아라!’ SNS 인증샷 이벤트를 진행한다.

광화문광장 전광판 콘텐츠를 활용해 시민 참여를 유도하고 구 공식 SNS 채널 인지도를 높이기 위해 기획됐다.

참여 방법은 현재 전광판에 송출 중인 ‘RED HORSE, 한국을 달리다’ 또는 ‘630년 종로, 붉은 말의 해’ 영상 속 말 이미지를 촬영한 뒤, 네이버 블로그·카카오톡·당근 중 1개 이상 종로구 공식 SNS를 구독하고 인증 이미지와 함께 네이버폼으로 제출하면 된다.

구는 추첨을 통해 100명을 선정하고 모바일 커피·음료 교환권(1만 원 상당)을 제공할 계획이다.

당첨자 발표와 경품발송은 2월 25일 예정돼 있다. 기타 자세한 사항은 종로구 블로그를 참고하거나 홍보과 홍보팀으로 전화 문의하면 된다.

광화문스퀘어 옥외광고물 자유표시구역에는 올해 다정빌딩, 국호빌딩, 교보빌딩 등에 전광판이 설치된다.

또한 대한민국 고유의 문화·콘텐츠를 담아내기 위한 민관 초청 강연회, 미디어 투어, 붉은악마 응원전 이벤트 등 다양한 행사도 열린다.

종로구 관계자는 “광화문스퀘어는 대한민국의 현재와 미래를 보여주는 상징적인 공간”이라며 “이번 이벤트를 통해 시민들이 종로의 다양한 콘텐츠를 경험하고 네이버 블로그와 인스타그램, 카카오톡, 당근, 유튜브 종로티비를 통해 구정 소식과 정책을 더욱 가깝게 접하길 바란다”고 전했다.