올해 청년예산 250억원 …‘청년이 살 맛 나는 청년친화도시’ 목표로 4개 분야 43개 사업 추진 청년 수요 반영해 ▲주거 안정 지원 ▲취‧창업 지원 ▲육각형 인재 양성 등 중점 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전국에서 청년 인구 비율이 41.7%로 가장 높은 관악구(구청장 박준희)가 올해 ‘청년이 살맛 나는 청년친화도시’를 목표로, 청년의 삶 전반에 실질적인 변화를 만드는 청년친화도시 2년 차 여정을 이어간다.

올해 구는 전년 대비 5.7% 증가한 250억 원의 예산을 투입해 청년의 ▲참여·권리 ▲일자리·주거 ▲교육 ▲문화·복지 등 4개 분야 총 43개 사업을 추진한다.

특히 구는 지난해 청년친화도시 고도화 전략 수립 연구용역 결과를 반영해 청년의 ‘주거 안정 지원’과 ‘취·창업 지원’에 중점을 두고, 10개 신규사업을 새롭게 시행한다는 방침이다.

주요 신규사업으로는 ▲청년 취·창업 아카데미 운영 ▲청년 월세 지원 ▲청년 주거환경 개선비 지원 ▲청년 전월세 안심 계약 도움 서비스 등 청년이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 사업을 발굴했다.

오는 3월 처음 시행되는 ‘관악형 청년 월세 지원 사업’의 경우 관악구 거주하는 무주택 청년을 대상으로 월 20만원 씩 최대 12개월 간 주거비를 지원한다. 특히 정부 월세 지원 사업 대비 수혜 대상을 확대해, 기준 중위소득 150% 이하까지 주거비 부담 완화 혜택을 누릴 수 있게 됐다.

또한, 관악구로 전입신고를 마친 청년 100명을 대상으로 청소 및 방역·소독 비용을 최대 20만 원까지 실비 지원하는 ‘청년 주거환경개선비 지원 사업’을 2월 중 시행 예정이다.

청년 종합 활동 공간인 관악청년청은 다양한 청년 지원 콘텐츠를 위한 본격적인 청년친화도시 앵커시설로 활용될 예정이다. 지난해 청년청 내 취·창업 아카데미를 조성한 구는 올해 ‘관악 드림-온 아카데미’를 운영하며 청년의 진로 설계부터 취‧창업 교육까지 이어지는 원스톱 지원책을 선보인다.

균형 잡힌 청년의 생활 역량 강화로 건강한 일상과 성공적인 자립을 지원하는 ‘육각형 청년 인재되기’ 프로그램도 2026년 관악형 청년정책의 핵심 콘텐츠다. 구는 자산 관리 등 경제 교육 위주의 기존 과정 대비, 올해는 ▲재무 ▲자산 ▲생활 ▲성장 ▲문화 ▲쉼 등 6개 분야의 과정을 운영할 계획이다.

청년 1인 가구 비율이 57.9%에 달하는 구는 동 주민센터 기반의 ‘고립·은둔 청년 발굴단’, ‘내 삶의 속도를 늦추는 슬로우 푸드’ 등을 운영해 은둔 청년의 일상 회복과 청년 1인 가구의 잠재적 고립 예방에도 힘쓴다.

박준희 구청장은 “청년친화도시 2년 차를 맞은 올해, 주거와 취·창업 지원 등 청년이 최우선으로 원하는 정책을 적극 추진하여 청년들에게 진심 어린 응원을 전할 것”이라며 “청년이 일하고 머무르고 싶은 도시로 도약해 나갈 수 있도록 계속해서 행정 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.