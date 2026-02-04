[헤럴드경제=장연주 기자] 인도 아그라에서 20대 남성이 11세 여성 조카를 반복적으로 성폭행한 혐의로 징역 20년을 선고받았다. 조카는 임신까지 했는데, 삼촌은 성폭행 사실을 알리면 너와 오빠를 죽일 것이라는 협박까지 하면 입막음을 시도한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

3일(한국시간) 타임스오브인디아에 따르면, 인도 하트라스 지역의 포크소 법원은 최근 강간 등 혐의로 기소된 20대 남성 A씨에게 징역 20년을 선고했다고 밝혔다.

A씨는 11세에 불과한 여성 조카를 반복적으로 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그의 범행으로 조카는 임신까지 한 것으로 조사됐다.

조사 결과, A씨는 자기 집에 아무도 없을 때 조카를 유인한 뒤 범행했다. 또한 성폭행 후 조카에게 “만약 오늘 일을 누군가에게 말하면 너와 네 오빠를 죽일 것”이라고 협박해 입막음을 시도한 것으로 드러났다.

A씨 범행은 2024년 3월부터 시작된 것으로 파악됐다. 피해 소녀의 어머니는 뒤늦게 딸의 고통을 알게 됐고, 지난해 5월 A씨에 대한 고소장을 제출했다.

치트라 샤르마 판사는 “피고인은 어린 소녀에게 극악무도한 범죄를 저질렀다”며 “이런 범죄는 사회에 대한 신뢰를 잃게 만들어 사회의 붕괴를 초래할 수 있다”고 중형 선고 이유를 밝혔다.

재판부는 A씨에게 징역 20년과 함께 5만루피(약 80만원)의 벌금도 선고했다.

다만, A씨 범행을 도운 혐의로 함께 재판에 넘겨진 B씨는 증거 부족으로 무죄 판결을 받았다.