2월 6일 광진구평생학습센터에서 올해 평생교육 정책 전반 안내 공모사업 계획서 작성 특강으로 기관·단체 실무 역량 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 오는 2월 6일 오후 2시 평생학습센터(자양로15길 60)에서 ‘2026년 광진구 평생교육사업 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 학습동아리, 일상학습관, 성인문해 교육기관 등 유관기관·단체 관계자와 업무 담당자, 평생교육에 관심 있는 구민을 대상으로 진행된다.

지난해의 사업 추진 성과를 공유하고, 2026년 사업 정책 방향과 주요 내용의 전반을 안내할 예정이다. 이와 함께 지역 평생교육 이해관계자의 사업 이해도를 높이고, 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 정보를 제공해 사업 운영 기반을 한층 강화한다.

특히 공모사업 관련 역량 강화 특강을 진행한다. 강의 주제는 ‘지역을 움직이는 평생학습, 개념 이해부터 사업기획까지’로 ▲평생학습의 기본 개념 ▲지역사회에 미치는 영향과 선순환 효과 ▲평생학습 공모사업 계획서 작성법 등을 다룬다. 설명회에 대한 자세한 문의는 광진구청 평생교육과로 하면 된다.

구는 지난해 평생학습센터와 학습나루터 17개소 등을 기반으로 총 22개 사업과 1382개 프로그램을 운영해 22만 여명이 참여하는 성과를 거뒀다.

특히, 디지털·인문학·야외도서관 등 특화 사업을 추진, 평생교육이용권 지원과 성인문해교육기관 운영, 장년층 인생이모작 프로그램, 영유아 독서사업 등을 통해 맞춤형 학습을 확대했다.

이 같은 성과를 바탕으로 올해 구는 ‘학습이 삶에 와닿는 도시’로 도약하기 위해 지역 여건을 반영한 중장기 전망과 정책 목표를 마련한다.

학습나루터와 일상학습관, 새마을문고, 경로당 등 일상 속 공간을 학습 거점으로 찾아가는 프로그램 운영을 강화해 교육의 접근성과 기회를 확대한다.

또, 장애인·고령자·다문화가정 등 학습 소외계층을 위한 포용적 평생학습도시 조성에 힘쓴다.

구민 정보화교육과 디지털분야 평생교육이용권 지원, 디지털 문해학습장, 관내 대학 연계 인공지능 프로그램 운영 등 정보 격차 완화도 지속해서 추진할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “평생학습은 개인의 성장을 넘어 지역 공동체의 지속적인 변화와 발전을 이끄는 중요한 토대”라며 “설명회를 통해 현장의 의견을 폭넓게 듣고, 구민 누구나 일상에서 배움을 이어갈 수 있는 평생학습 체계를 촘촘하게 만들어 가겠다”고 말했다.