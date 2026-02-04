지배구조 전반 개혁 필요에 의견 모아…오는 24일 3차 회의

[헤럴드경제=배문숙 기자]농협은 4일 구조적 개혁과 체질 개선을 위해 만들어진 농협개혁위원회가 전날 2차 회의를 열고 개혁안 논의에 본격 착수했다고 밝혔다.

위원회는 2차 회의에서 중앙회장 선거제도 개선, 경영 투명성 제고, 인사 쇄신 방안 등을 중심으로 위원들이 사전에 제안한 안건을 폭넓게 논의했다.

위원들은 농협이 국민적 신뢰를 회복하고 설립 목적을 충실히 수행하기 위해서는 지배구조 전반에 대한 근본적인 개혁이 필요하다는 데 의견을 모았다.

특히 중앙회장 선거제도와 관련해서는 민주적 통제 강화를 위한 직선제와 호선제 등 제도별 장단점과 보완책에 대해 집중적으로 논의했다.

경영 투명성 확보 방안으로는 조합 무이자자금 운영의 투명성 제고와 함께, 공익사업회계 도입 등 회계 투명성을 높이기 위한 제도 개선안도 논의됐다. 이 밖에 퇴직자의 재취업 문제 등 관행적 인사 문제도 다뤄졌다.

이광범 위원장은 “국민과 농업인의 눈높이에 맞는 종합적인 개혁안을 속도감 있게 완성하겠다”며 “즉시 실행할 수 있는 과제부터 발굴해 추진하겠다”고 밝혔다.

위원회는 오는 24일 3차 회의를 열고 추가 논의를 이어갈 예정이다.