[헤럴드경제=김진 기자] GS샵이 자체 패션 브랜드 ‘코어 어센틱(CHOR AUTHENTIC)’ 카테고리를 의류에서 슈즈·가방 등 잡화까지 확장해 육성한다고 4일 밝혔다.

지난 2024년 GS샵이 론칭한 ‘코어 어센틱’은 미니멀리즘을 추구하는 고객을 겨냥한 자체 패션 브랜드다. 2025년 전년 대비 175%의 성장률을 기록하며 누적 주문액 950억원을 달성하고, 론칭 1년 만에 GS샵 전체 브랜드 1위에 등극했다.

GS샵은 잡화 전반으로 판을 키워 브랜드 경쟁력을 강화한다. 가장 먼저 선보이는 상품은 슈즈 라인이다. 최근 실용성을 중시하는 ‘이지웨어룩’ 트렌드를 고려한 상품 기획에 집중했다.

6일 저녁 7시 30분 홈쇼핑 방송을 통해 선보이는 코어 어센틱 슈즈 상품은 ‘코어 어센틱 오리진 스니커즈’다. 뉴트럴 컬러 중심의 심플한 디자인에 소가죽 스웨이드와 통기성이 높은 원단을 믹스 매치해 세련된 분위기를 살렸다. 생활방수 가공과 약 4㎝ 높이의 쿠션감 있는 인솔 밑창을 적용해 사계절 내내 신을 수 있다.

3월 초 후속 방송에선 페니로퍼 디자인에 양가죽을 사용한 ‘코어 어센틱 양가죽 로퍼’를 선보일 계획이다.

백장미 GS샵 패션잡화팀 매니저는 “올해 코어 어센틱 잡화는 슈즈를 시작으로 전 영역으로 상품군을 넓힐 것”이라며 “브랜드 아이덴티티를 녹여낸 다채로운 잡화 아이템을 통해 코어 어센틱만의 스타일 완성도를 높여 고객 접점을 확장하겠다”고 전했다.