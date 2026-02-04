작년 K-콘텐츠 기업 146곳에 총 1858억원 무역보험 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국무역보험공사가 제조업 수출 지원에 이어 K-콘텐츠 수출 확대를 위한 금융지원을 강화한다.

무역보험공사는 4일 올해 K-콘텐츠 기업 2곳에 대한 금융지원을 시작으로 문화콘텐츠 산업 육성을 위한 정책적 지원을 확대한다고 밝혔다.

무역보험공사는 지난해 문화콘텐츠 산업 육성 전담팀을 신설하고 음반, 영화, 드라마, 게임 등 우수한 문화상품을 수출하는 기업을 지원하기 위한 특화 상품으로 ‘문화산업보증’을 도입했다.

문화산업보증을 통해 지원한 K-콘텐츠 기업은 17곳으로, 이들 기업의 연간 수출 규모는 약 4200만달러(약 610억원)에 달한다.

무역보험공사는 지난해 전체 K-콘텐츠 수출 지원 사업을 통해 146개 관련 기업에 총 1858억원 규모의 무역보험을 지원했다. 올해는 문화체육관광부 출연금을 바탕으로 K-콘텐츠 무역보험 지원을 확대할 계획이다.

게임제작사 ㈜소울게임즈 관계자는 “지난해 개발한 모바일 게임이 중국 라이선스를 획득해 중국 내 서비스와 마케팅을 위한 자금이 필요했는데, 무역보험공사의 금융지원 덕분에 자금 부담을 덜 수 있었다”며 “앞으로 신작 게임 개발에도 지원 자금을 요긴하게 쓸 계획”이라고 말했다.

장영진 무역보험공사 사장은 “최근 K-팝, K-드라마 등 K-컬처가 세계적인 인기를 끌며 수요가 급증하는 등 전례 없는 기회를 맞고 있다”며 “문화산업 지원이 소비재 수출 확대를 견인하는 핵심 동력이 될 수 있도록 정책금융 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.