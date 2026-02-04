[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사의 프리미엄 수면 브랜드 마테라소가 도심 생활권을 중심으로 오프라인 접점을 넓힌다.

신세계까사는 지난달 31일 서울 마포구 까사미아 서교점 1층에 ‘마테라소 쇼룸’을 오픈했다고 4일 밝혔다. 서교 쇼룸은 수도권 백화점 숍인숍이나 지방 거점 전문관 중심이었던 기존 오프라인 채널과 달리, 도심 한가운데에서 브랜드 경험을 제공하는 새로운 형태의 오프라인 포맷이다.

합정·홍대 일대를 중심으로 젊은 유동 인구가 많은 상권 특성을 반영해 접근성을 높였으며, 마테라소 전 베드룸 라인업을 한 공간에서 체험하고 상담할 수 있도록 구성했다. 매트리스 선택 과정에서의 부담을 줄이고, 고객의 라이프스타일과 수면 습관에 맞춘 맞춤형 상담에 초점을 맞췄다.

서교 쇼룸은 단순한 판매 공간을 넘어 테스트베드 역할도 수행한다. 향후 출시 예정인 신제품을 우선적으로 선보여 고객 반응과 수요 데이터를 확보하고, 이를 마케팅 전략과 제품 기획에 반영할 계획이다.

쇼룸 오픈을 기념한 프로모션도 마련됐다. 매트리스 상담·견적 고객에게는 커피 쿠폰을 제공하며, 구매 금액대에 따라 침구류 사은품 등 다양한 혜택을 준비했다.

신세계까사 관계자는 “도심형 특화 쇼룸을 통해 소비자들이 마테라소를 보다 편안하게 경험할 수 있는 접점을 확대하고 있다”며 “연내 논현동 등 주요 생활권으로 쇼룸을 추가하며 오프라인 채널을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 마테라소는 오프라인 매장 확대와 함께 B2B 채널 공략에도 속도를 낸다. 호텔과 리조트, 레지던스 등을 겨냥한 전용 매트리스 라인업을 통해 기업 간 거래를 새로운 성장 축으로 키운다는 전략이다.