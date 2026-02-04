이웃끼리 생활 질문·나눔·알바 정보 K-apt 등록 100세대 이상 아파트 대상 위치·실거주 인증 거쳐야 이용 가능

[헤럴드경제=차민주 기자] 당근은 아파트 단지 내 이웃 간 소통을 위한 커뮤니티 서비스 ‘당근 아파트’를 전국에 정식 공개한다고 4일 밝혔다.

‘당근 아파트’는 같은 아파트에 거주하는 이웃이 일상 정보를 공유하고 도움을 주고받도록 지원하는 아파트 전용 커뮤니티 서비스다. 아파트라는 공통의 생활 공간을 기반으로, 단지 내 이웃 간 소통에 집중한 것이 특징이다.

당근은 그동안 동네를 기반으로 쌓은 연결 경험을 아파트 단지로 옮겨, 입주민이 편리하게 소통할 수 있는 새 커뮤니티 공간으로 당근 아파트를 선보인단 방침이다.

당근 아파트 커뮤니티는 국토교통부 공동주택관리 정보시스템(K-apt)에 등록된 100세대 이상 아파트를 대상으로 제공된다. 당근 앱 커뮤니티 탭 내 아파트 메뉴에서 이용자가 살고 있는 아파트를 검색해 가입할 수 있다. 아직 커뮤니티가 열리지 않은 단지일 경우, 일정 수 이상의 입주민이 오픈 신청에 참여하면 커뮤니티가 개설된다.

아파트 커뮤니티 이용을 위해서는 위치 인증 절차를 거쳐야 한다. 당근 앱에서 추가로 실거주 인증을 완료한 이용자는 입주민 인증 배지와 함께 전용 비공개 채팅방에도 참여할 수 있다. 입주민 실거주 인증은 정부24와 연동해 이용자의 등본 주소와 해당 단지 주소를 확인하는 방식으로 진행된다.

입주민들은 단지 게시판을 통해 생활 정보, 단지 내 이슈를 공유하고 나눔 활동도 할 수 있다. 또 근무 위치가 해당 단지인 당근알바 게시글도 확인 가능하다.

당근 관계자는 “당근 아파트는 같은 단지에 사는 이웃들이 일상에서 바로 필요한 정보를 자연스럽게 나눌 수 있도록 만든 아파트 전용 커뮤니티 서비스”라며 “초기 테스트 과정에서도 단지 내 생활 정보나 이슈를 빠르게 공유할 수 있다는 점에서 이용자들의 반응이 긍정적이었던 만큼, 서비스 완성도를 지속해서 높여갈 것”이라고 했다.