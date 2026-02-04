‘지역 주도형 AI 대전환’ 위한 광역 지방정부 2곳 모집 AI 솔루션 개발‧보급 인프라 구축, 인력양성까지 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 4일 지역 중소‧벤처기업의 인공지능(AI) 활용을 확산하고 지역 간 AI 격차를 완화하기 위해 추진 중인 ‘지역 주도형 AI 대전환’ 사업의 2026년 신규 참여 광역 지방정부를 모집한다고 밝혔다.

중기부는 최근 AI 기술 확산에도 불구하고 중소기업의 AI 활용 수준은 대기업에 비해 여전히 낮은 데다, 수도권과 비수도권 간 격차도 큰 것으로 나타났다고 관련 사업 진행의 배경을 설명했다. 대한상공회의소와 산업연구원이 발표한 2024년 자료에 따르면 AI 활용률은 수도권이 40.4%인 반면, 비수도권은 17.9%에 그쳤다. 특히 지역 중소기업은 AI 전문인력과 인프라 부족으로 자체적인 전환에 어려움을 겪고 있어, 지역 여건과 산업 특성을 반영한 정책적 지원이 필요하다는 지적이다.

‘지역 주도형 AI 대전환’ 사업은 광역 지방정부가 중심이 돼 지역 산업 특성과 수요를 반영한 AI 활용‧확산 프로그램을 기획‧추진하는 것이 핵심이다. AI 도입 여력이 부족한 지역 중소기업의 신속한 전환을 돕는 동시에 지역 기반의 AI 생태계 조성을 목표로 한다. 정부는 2025년 경남, 대구, 울산, 전남, 제주 등 5개 광역 지방정부를 선정해 사업을 추진 중이며, 2026년에는 2개 지역을 추가로 선정할 계획이다.

2026년 신규 선정되는 광역 지방정부에는 총 140억원의 국비가 투입된다. 지역당 평균 70억원 규모로 지원되며, 총 사업비는 국비와 지방비, 자부담을 6대 4 비율로 구성한다. 이 가운데 지방비는 전체 사업비의 20% 이상을 확보해야 한다.

사업 참여를 희망하는 광역 지방정부는 △AI 솔루션 개발 및 보급 △AI 활용 인프라 구축 △AI 인력양성 등 지역 중소기업의 AI 활용‧확산을 위한 다양한 프로그램을 자유롭게 기획해 신청할 수 있다.

접수된 사업계획서는 3월 10일까지 접수 마감 후, 추진 역량과 전문성, 실현 가능성, 지역 산업 특성 반영 여부 등을 기준으로 서면 및 대면 평가를 거쳐 우수한 광역 지방정부 2곳을 최종 선정할 예정이다.

박용순 중소기업정책실장은 “AI는 단순한 기술 도입을 넘어 지역 산업과 중소기업의 경쟁력을 근본적으로 높이고, 지역경제의 지속가능성을 강화하는 핵심 요소”라며 “지역 주도형 AI 대전환 사업을 통해 지역 중소기업의 AI 전환을 촉진하고, 지역이 스스로 성장하는 자생적 AI 생태계 구축을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.