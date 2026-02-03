분양가 상승과 대출 부담으로 실수요자들의 내 집 마련 고민은 여전히 깊다. 특히 최근 분양 시장에서는 수도권 일부 단지는 계약금이 최대 20%에 달하고, 지방 단지 역시 중도금 무이자 혜택이 없는 경우가 많아 초기 자금 부담이 큰 상황이다. 이러한 상황 속에서 중도금 무이자 등 실질적인 금융 혜택을 제공하는 단지는 초기 부담을 효과적으로 낮추며 분양 시장에서 주목받고 있다.

분양가가 높아진 상황에서 가장 부담되는 항목은 바로 중도금과 대출 이자다. 중도금은 분양 계약 후 입주 전까지 여러 차례 나눠 납부해야 하기 때문에, 금리가 높거나 분양가가 큰 단지일수록 수천만 원대 이자가 발생할 수 있다.

이런 부담을 덜어주는 대표적인 혜택이 중도금 무이자다. 중도금 무이자가 적용되면 계약자는 입주 시점에 중도금 원금만 상환하면 되므로, 금리 상승이나 대출 금액에 따른 이자 부담을 걱정하지 않아도 된다. 이는 특히 분양가가 높은 단지에서 실수요자들의 재정 부담을 크게 낮춰주는 장점이 있다.

여기에 계약금 5%와 계약지원금까지 적용되면 초기 자금 부담은 더욱 줄어든다. 일반적으로 분양 단지는 계약금이 분양가의 10% 수준이지만, 계약금을 5%만 받고 계약지원금까지 제공하는 경우 부담이 절반 이하로 줄어 초기 목돈 마련이 쉽지 않은 신혼부부나 젊은 층에게 특히 매력적이다.

이러한 금융 혜택을 적용한 대표적인 단지가 바로 ‘e편한세상 번영로 리더스포레’ 오피스텔이다. 단지는 계약금 5%, 중도금 무이자, 계약지원금 제공 등으로 초기 자금 부담을 크게 낮췄다. 여기에 계약 직후 전매가 가능하다는 점도 수요자들의 관심을 끌고 있다.

실제로 단지는 최근 청약에서 4.63대 1의 경쟁률을 기록하는 등 뜨거운 인기를 증명하고 있으며 오는 5~6일 실시할 정당계약에도 많은 기대가 모이고 있다.

‘e편한세상 번영로 리더스포레’는 지하 5층~지상 최고 37층, 2개 동 규모로 지어지며, 오피스텔은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 총 62실을 공급한다. 앞서 공급된 아파트 전용면적 84㎡ 192가구가 100% 분양을 완료해 시장의 관심을 입증한 바 있다.

울산 남구는 내년까지 전용 60㎡이하 아파트 입주 물량이 단 39세대에 그칠 전망인 가운데 이 오피스텔은 야음뉴타운 최초의 브랜드 주거형 오피스텔이자 첫 입주 단지로서 아파트 대체 상품으로 많은 기대가 모인다.

울산은 2030년까지 약 13조 원의 민간투자가 이뤄지는 이차전지 특화단지 지정과, 약 2조 원 규모의 현대자동차 전기차 전용공장 건설 등이 본격화되고 있다. 고소득 일자리가 확충됨에 따라 단지의 배후수요 역시 한층 탄탄히 갖춰질 것으로 보인다.

이밖에도 SK와 AWS(아마존웹서비스)가 협력하는 AI 데이터센터 구축을 위한 미포국가산업단지 내 약 7조 원 규모의 투자와, S-OIL의 ‘샤힌 프로젝트’를 통한 온산 석유단지 약 9.3조 원 투자 등 대기업들의 대규모 사업이 잇따르면서 직주근접 수요 확대에 따른 주거 및 자산 가치 상승에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다.

단지는 우수한 입지 여건을 자랑한다. 우선 도보 거리에 울산 트램 2호선 야음사거리역(가칭)이 예정돼 있어 역세권 단지로서의 가치가 높게 평가된다. 또한 선암호수공원이 인접해 쾌적한 주거환경을 자랑하며 홈플러스를 비롯해 상업, 의료 등 생활에 필요한 기반시설들이 다양하게 갖춰져 있다. 또한 야음초와 야음중이 가까우며 대현동 학원가도 편리하게 이용할 수 있어 자녀를 둔 학부모 수요의 선호도가 높을 것으로 예상된다.

여기에 미포국가산업단지, 온산국가산업단지를 비롯해 울산 일대의 대규모 산업단지와도 인접해 직주근접 단지로서도 선호도가 높을 전망이다.

‘e편한세상 번영로 리더스포레’ 오피스텔은 아파트와 동일한 주거형 3룸 구조에 바닥난방 시스템을 도입해 만족도를 높였다. 또한 오픈된 구조의 거실과 주방으로 채광과 환기를 극대화하고 현관 펜트리와 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 마련했다. 여기에 60T 두께의 층간소음 저감재를 적용해 주거 안정성을 강화했고, 주차 공간도 법정 기준을 웃도는 호실당 약 1.4대를 확보해 한층 편리한 환경을 제공한다.

특히 최고 34층 규모의 높이를 갖춘 만큼, 일부 세대에서는 울산 도심을 한눈에 담는 파노라마 시티뷰는 물론 공단 일대의 야경까지 집 안에서 여유롭게 감상할 수 있다.

한편 ‘e편한세상 번영로 리더스포레’의 주택전시관은 울산광역시 남구 삼산로(목화예식장사거리, 뉴코아아울렛 건너편)에 마련돼 있다.