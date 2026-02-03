19세때 공사판에서 출발해 중흥 창업 주택·토목 계열사 30여곳으로 성장 ‘현금·3불 원칙’ 내실 경영 고수 대우건설 인수로 그룹 위상 확장 광주·전남 중심 나눔·지역사회 기여

[헤럴드경제=윤성현 기자] 미장일로 시작해 손에 익힌 기술로 하루를 버텼고, 함바집 밥상에서 배운 사람 냄새로 회사를 키웠다. 전라남도 광주에서 태어나 19살에 공사판에 발을 들인 뒤 1983년 금남주택건설을 세워 ‘중흥’의 뿌리를 놓고 주택·토목 계열사를 30여 곳으로 키워 재계 순위 20위권 대기업 그룹까지 일궈낸 정창선 헤럴드·중흥건설그룹 회장이 2일 별세했다.

정 회장은 1942년 옛 전남 광산군에서 태어났다. 광주무진중학교를 졸업한 뒤 19세에 현장 미장견습공으로 건설 일을 시작했다. 정 회장은 공사판에서 함께 일하던 사람들과 인연을 쌓았고, 현장에서 쌓은 신뢰가 훗날 사업의 밑천이 됐다. 그 인연은 1983년 중흥그룹의 전신인 합자회사 금남주택건설 창립으로 이어졌고, 금남주택건설은 중흥의 뿌리가 됐다.

정 회장은 1989년 금남주택건설을 주식회사로 설립 등기하고, 같은 해 중흥건설을 세우며 ‘중흥’이란 이름을 쓰기 시작했다. 1992년 회장에 올라 경영을 총괄했다. 1993년 중흥종합건설, 1994년 세흥건설을 잇달아 설립하며 사업 기반을 넓혔다. 이후 그룹은 주택·건설·토목 계열사 30여 곳을 거느린 건설그룹으로 성장했다.

공공택지와 민간택지를 오가며 사업 포트폴리오를 넓혔고, 지역 기반 기업에서 전국 단위 기업으로 무게중심을 옮겼다. 중흥건설그룹이 2015년 공시대상기업집단에 포함된 것도 이런 확장 과정의 결과였다. 당시 지정 기준은 자산총액 5조원 이상이었다.

회사가 커지는 과정에서 정 회장이 가장 중요시한 경영철학은 ‘현금’이었다. 그는 “내실 경영의 핵심은 철저한 자금관리”라고 말해 왔다. 사업을 시작하면 36개월 자금 계획표를 먼저 짰고, 매달 계획표를 보며 차질이 없는지 확인했다고 한다. 3개월 단위로 현금 흐름을 다시 쪼개 위험을 줄이는 방식이었다. 회사 재무 상황을 매일 확인하며 사업별 자금 흐름을 하나씩 챙기는 꼼꼼한 스타일로도 알려졌다.

정 회장은 경영 방침과 관련해 설정한 ‘3불(不) 원칙’을 철저히 지키는 것으로 유명하다. ‘3불(不) 원칙’을 정해 놓고 지키는 데 집중했다. ▷업무용이 아닌 자산은 사지 않는다. ▷보증은 되도록 서지 않는다. ▷적자가 예상되는 프로젝트는 수주하지 않는다. 이 원칙들은 경기 변동이 큰 건설업 특성상, 무리한 확장보다 현금 흐름을 우선하는 방식이 위기 국면에서 힘을 발휘했다.

중흥의 주택사업은 2000년대 들어 속도가 붙었다. 정 회장은 2000년 아파트 브랜드 ‘중흥S-클래스’를 출범시키며 시장에 이름을 알렸다. 전국에 10만호 이상 아파트를 공급했다. 주택에 더해 토목으로 택지개발 범위도 넓혔다. 한국토지주택공사(LH)가 공급하는 공공택지지구 입찰에 주력한 것도 특징이다.

세종시 공공택지사업은 그룹 성장의 주효한 장면으로 남았다. 중흥건설은 2012~2016년 세종시에서 12개 단지, 약 1만2000가구를 공급했다. 전 물량이 분양됐고, 단일 브랜드 기준 세종시 최다 공급 업체로도 기록됐다. 광양만권 신대배후단지 조성으로 1만가구 이상을 공급한 것도 같은 시기 대표 사업으로 꼽힌다.

미장 견습공 출신 정 회장의 경영은 현장에서 배운 습관과 맞닿아 있었다고 전해진다. 특별한 약속이 없으면 그는 매일 직원 2명을 불러 회사 주변 식당으로 향하곤 했다. 7000원짜리 백반을 앞에 두고 직원들 얘기를 들었다. 긴 말 대신 질문을 던지고, 답을 기다리고 밥을 먹었다. 19살에 현장에 들어가 함바집에서 끼니를 때우던 습관을 그대로 이어온 셈이다. 그가 자주 입던 옷도 회사 근무복이었다. 새 옷을 자주 바꾸지 않았고, 10년쯤 된 근무복도 고쳐 입었다고 전해진다.

정 회장의 ‘식탁 대화’는 협력사에도 이어졌다. 그는 생전 중흥그룹과 함께 사업을 하는 기업들을 하청업체라고 부르지 않고 협력업체라고 불렀다. 협력업체와 동반 성장을 위해 ‘동반성장위원회’에 100억원을 출연함으로써 건설 업종의 맞춤형 ESG 평가지표 개발과 ESG 교육 등을 지원하기도 했다.

언론 분야로도 발을 넓혔다. 정 회장은 2017년 5월 광주·전남 지역지 남도일보를 인수했다. 2019년 5월에는 헤럴드경제와 코리아헤럴드를 발행하는 헤럴드를 인수했다.

중흥의 이름을 전국에 더 크게 각인시킨 건 대우건설 인수였다. 중흥그룹은 2021년 12월 대우건설 지분 50.75% 취득 계약을 체결하고 기업결합 신고를 했다. 2022년 2월 승인으로 인수가 마무리됐다. 현재 정 회장이 이끈 중흥그룹은 2025년 기준 공시대상기업집단 자산순위 20위를 기록 중이다. 공정거래위원회에 따르면 중흥그룹(기업집단명 중흥건설)은 지난해 공정자산 26조7310억원을 기록해 전년(24조9350억원)보다 7.2% 증가했다.

정 회장은 그간 지역 사회에서 후견인 역할을 자처하며 광주·전남 사랑을 실천한 큰 어른으로 불렸다. 정 회장은 대한주택건설협회 중앙회 부회장(2001~2010년), 대한건설협회 광주광역시회 회장(2003~2009년)을 지냈다. 2004년부터 광주시체육회 부회장으로 활동했고, 시민구단 광주FC 후원에도 적극 나섰다고 전해진다. 2018년~2024년에는 제23·24대 광주상공회의소 회장을 맡았다.

나눔을 꾸준히 하며 ‘노블레스 오블리주’를 적극 실천한 인물이기도 하다. 2012년 설립한 중흥장학회를 통해 매년 200여 명의 광주·전남 지역 고교생에게 장학금을 지급해 왔다. 2011년부터는 재단법인 광주한마음장학재단 이사장도 맡았다. 기부는 가족으로 이어졌다. 정 회장과 부인 안양임 여사, 장남 정원주 대우건설 회장과 부인 이화진 여사는 2019년 고액기부자 모임 ‘아너 소사이어티’에 이름을 올렸다. 가족 4인이 회원으로 가입한 첫 사례로 기록됐다. 2021년에는 KAIST에 평택 브레인시티 반도체 연구센터 발전기금으로 300억원 상당의 현물과 현금을 출연했다.

고인은 1995년 국민훈장 석류장, 2005년 동탑산업훈장, 2009년 대통령 표창을 받았다. 2016년 광주상공회의소 상공대상, 2017년 광주광역시 시민대상도 수상했다. 1996년 전남대 대학원 최고경영자 과정을 수료했고, 2023년 전남대학교 대학원에서 경영학 명예박사 학위를 받았다.