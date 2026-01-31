[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시의회와 전남도의회가 전남광주특별시 출범을 위한 행정통합 의회 동의안을 내달 5일 동시 처리하기로 했다.

31일 광주시의회에 따르면 의회는 이날 오전 전체 의원 간담회를 열고 ‘행정통합 의견청취’ 처리 일정을 논의했다.

시의회는 전남도의회와 함께 다음 달 4일 의회 행정자치위원회 심의를 거쳐 5일 본회의를 열고 의회 동의안을 의결하기로 했다.

‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’을 당론으로 발의한 더불어민주당 각 시·도당은 국회 특별법 상임위원회 논의 전 의회 동의가 필요하다며 소속 의원들에게 2월 4일까지 의회 동의 절차를 서두르라고 했다.

그러나 시·도의회가 “심도 있는 심사를 위해 시간이 필요하다”는 의견을 제시해 처리 시한을 하루 뒤로 조정했다.

광주시의회는 행정통합 의회 동의안 심사를 위해 집행부에 ▷ 5개 구청별 공청회 의견 및 답변 세부 내용 ▷ 직능별 공청회 의견 및 답변 세부 내용 ▷ 광주·전남 대통합 시민소통 플랫폼 등 온오프라인 상 수렴된 의견 및 답변 자료 등 그동안 시·도민 의견 수렴 결과 자료 제출을 요구했다.

한편, 전남광주특별시 특별법은 충남대전특별시 특별법과 함께 민주당 당론으로 발의돼 국회 행정안전위원회가 다음 주 해당 안건을 상정해 심의에 착수하고, 별도의 공청회도 진행할 계획으로 전해졌다.