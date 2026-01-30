전체 가입자의 90% 이상

[헤럴드경제=윤성현 기자] 개인정보보호위원회가 서울시 공공자전거 ‘따릉이’의 회원정보가 대규모로 유출된 사안과 관련해, 서울시설공단으로부터 공식 신고를 접수했다고 30일 밝혔다.

개인정보위 관계자는 “서울시설공단이 경찰로부터 따릉이 회원정보 유출 정황을 통보받았다며 개인정보위에 신고했다”며 “사실관계를 파악 중”이라고 말했다.

경찰은 다른 사건을 수사하던 중 유출된 따릉이 회원정보가 존재하는 사실을 확인하고 이번 사안을 인지했다.

이후 서울경찰청 사이버수사대는 따릉이 운영기관인 서울시설공단에 회원정보 유출 정황을 유선으로 통보했다.

현재까지 파악된 유출 규모는 약 450만건으로, 조사 진행 상황에 따라 더 늘어날 가능성도 있다.

현재 따릉이 가입자는 약 500만명 수준으로 알려졌다.

따릉이 앱의 필수 수집 정보는 아이디와 휴대전화 번호이며, 선택 수집 정보는 이메일 주소, 생년월일, 성별, 체중이다. 이름과 주소 등은 수집 대상에 포함되지 않는다.