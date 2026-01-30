작년 영업익 2553억원…전년 대비 13.8% 증가 SI 매출, 30% 증가…SI·ITO 동반 성장

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대오토에버가 지난해 연간 매출 4조원을 돌파하며 견조한 성장세를 이어갔다. 시스템통합(SI)과 IT아웃소싱(ITO)을 중심으로 한 주력 사업이 실적 성장을 이끌었다.

현대오토에버는 지난해 연결 기준 매출 4조2521억원, 영업이익 2553억원을 기록했다고 30일 공시했다. 매출은 전년 대비 14.5%, 영업이익은 13.8% 각각 증가했다. 영업이익률은 6.0%로 전년과 동일한 수준을 유지했다.

사업 부문별로 보면 SI 사업의 성장세가 두드러졌다. 지난해 SI 부문 매출은 1조6572억원으로, 전년 대비 29.6% 늘었다. 완성차 차세대 ERP(전사적 자원관리) 시스템의 해외 전개와 클라우드 서비스 공급 확대가 매출 증가를 견인했다.

ITO 사업 매출은 1조7672억원으로 전년 대비 8.4% 증가했다. 그룹사 IT 운영과 커넥티드카서비스(CCS) 운영 확대가 실적 개선에 기여했다. 차량 소프트웨어(SW) 부문 매출은 8277억원으로, 전년 대비 2.9% 늘며 안정적인 성장 흐름을 이어갔다.

지난해 4분기 실적도 증가세를 보였다. 현대오토에버의 지난해 4분기 매출은 1조3227억원으로 전년 동기 대비 14.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 765억원으로 5.3% 늘었으나, 영업이익률은 5.8%로 전년 동기 대비 0.5%포인트 하락했다.

현대오토에버는 주력 IT 서비스 사업의 안정적인 성장과 함께 차량 소프트웨어와 클라우드 기반 사업을 중심으로 중장기 성장 기반을 강화해 나간다는 계획이다.

김준섭 KB증권 연구원은 “현대차그룹의 소프트웨어중심차량(SDV) 전략이 독자 개발에서 개방형 협력으로 전환되면서, 외부 인공지능(AI) 스택을 차량에 연동하기 위한 미들웨어(중간 소프트웨어)의 중요성이 커지고 있다. 이 과정에서 현대오토에버의 역할이 한층 확대될 것으로 예상된다”며 “SDV 전환이 본격화될수록 차량 소프트웨어의 수익성 개선 여지도 커질 것”이라고 내다봤다.