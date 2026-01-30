용인세브란스 정동혁 교수팀 216명 임상시험 홍삼섭취군, 코로나19 후유증 ‘피로’ 호전 확인

홍삼을 지속적으로 섭취하면 만성피로증후군 증상이 호전된다는 임상시험 연구결과가 발표됐다. 이번 연구는 연세대학교 용인세브란스병원 가정의학과 정동혁(사진) 교수팀이 규명했으며, 국제학술지 JGR(Journal of Ginseng Research, IF: 5.6)에 2025년 게재됐다.

만성피로증후군(CFS)은 충분히 쉬어도 특별한 원인 없이 6개월 이상 지속해서 심각한 피로감을 느끼며 브레인 포그(Brain Fog) 현상까지 동반돼 집중력, 기억력 등 인지 기능이 저하되고 수면장애, 근육통 등 증상이 동반되는 복합적인 질환이다.

최근 전 세계적으로 코로나 펜데믹을 겪으면서 만성피로증후군 진단이 눈에 띄게 증가했다. 이는 코로나 감염 후 장기간 증상이 지속되는 ‘롱코비드’의 대표 증상 가운데 하나가 바로 만성피로이기 때문이다.

실제, 대한의학회지(JKMS) 연구 결과, 코로나 환자 55% 이상이 롱코비드를 경험하고 그 중 ‘만성피로’가 발병률 약 32% 이상으로 가장 많이 발생하는 질병으로 알려져 있다.

연세대 용인세브란스병원 가정의학과 정동혁 교수팀은 COVID-19 확진 판정을 받은 35세~60세 성인 환자 216명을 대상으로 무작위, 이중맹검 방식을 통해 12주간 롱코비드 증상의 수치 변화와 만성염증 및 면역세포 변화 확인을 위한 혈액 검사를 실시했다.

연구 결과, 홍삼섭취군에서 롱코비드로 인한 만성피로 및 불안이 크게 개선되고 염증 수치 감소와 함께 면역체계에서 중요한 역할을 하는 면역세포가 더 건강하게 유지되는 효과도 확인됐다.

연구팀은 홍삼 섭취군(108명)과 위약군(108명)으로 구분하고, 각 그룹에게 12주간 홍삼추출물분말, 위약을 각각 1일 1회 2g씩 섭취하도록 한 후, 3주, 6주, 9주, 12주 후에 CFS-COVID19(코로나19 관련 만성피로증후군) 설문평가와 혈액검사를 통한 만성염증 지표 검사를 실시해 각 증상들의 수치변화를 측정했다. CFS-COVID19 설문지는 두통, 회복되지 않는 수면, 집중력/기억 장애, 불안 등 8개 항목으로 구성되어 있으며, 만성피로증후군은 4개 이상의 기준이 12주 이상 충족될 때 진단된다.

추적 관찰 결과, CFS-COVID19(롱코비드의 전반적인 증상 수치)가 위약군에서는 유의미한 변화가 없었던 반면, 홍삼 섭취군에서는 최초 2.78에서 12주 후 0.62로 68% 증상 점수가 개선된 결과를 보여주었다.

또, 만성염증 및 면역노화와 관련이 있는 면역도움세포(CD4)와 면역억제세포(CD8)의 비율이 대조군에서는 유의미한 변화가 없었던 반면, 홍삼섭취군에서는 35% 증가했다. 또한 염증 반응 억제에 중요한 역할을 하는 T세포가 대조군에서는 감소한 반면, 홍삼섭취군에서는 유지되는 것으로 나타났다.

이는 코로나 회복 기간 동안 홍삼을 섭취하면 면역활동을 통해 증상 완화에 기여하면서도, 과도한 면역 반응을 조절하여 만성염증 완화에 기여한 것을 의미한다.

정동혁 교수는 “이번 연구를 통해 홍삼을 지속적으로 섭취하면 롱코비드의 대표적인 증상인 만성피로증후군 증상을 안전하면서도 효과적으로 완화한다는 점을 확인했다”며, “홍삼이 코로나 후유증 완화는 물론, 다른 바이러스 후유증 및 기존의 만성피로증후군 증상 환자들에게도 도움을 줄 것으로 기대된다”고 말했다.

김태열 건강의학 선임기자