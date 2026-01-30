국소적 화재 발생 신고에 자발적 리콜

[헤럴드경제=박연수 기자] 스타벅스 코리아는 2025년도 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공된 가습기 2종에 대해 다음 달 2일부터 자발적 리콜을 실시한다.

이번 자발적 리콜은 제품의 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따라, 선제적으로 결정된 조치다. 스타벅스는 ‘제품안전기본법’에 따라 국가기술표준원에 제품사고 보고를 완료하고, 자발적 리콜 절차를 협의 중이다.

자발적 리콜 대상 제품은 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 고객에게 증정된 스타벅스 가습기 전량이다. 총 수량은 39만3548개다. 해당 가습기를 보유한 모든 고객에게 제품 반납 시 스타벅스 모바일 카드 3만원권을 온라인으로 일괄 제공할 방침이다.

해당 증정품은 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’에 따라 KC 인증을 획득한 배터리를 사용한 제품이다. 스타벅스는 해당 제품 공급처인 한일전기, 관련 기관과 정확한 사고 원인 조사를 진행하고 있다.

원활한 회수를 위해 내달 2일부터 스타벅스 앱을 통해 택배 수거 서비스를 실시한다. 매장 방문을 통한 회수 방법은 2월 초 스타벅스 앱과 공식 홈페이지를 통해 별도로 안내할 예정이다.

스타벅스 관계자는 “이번 일로 고객 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드리며, 고객 안전을 최우선으로 고려해 자발적 리콜을 결정했다”며 “관련 절차를 신속하고 철저하게 이행하겠다”고 말했다.