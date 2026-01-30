[헤럴드경제=문영규 기자] 구독자 365만 명을 보유한 경제 유튜버 슈카(본명 전석재)가 코스피 5000 돌파 이후 과거 발언에 대해 조롱은 물론 관련 보도가 이어지자 “참담하다”는 심경을 토로했다.

슈카는 30일 자신의 유튜브 채널 ‘슈카월드’ 게시판에 “특정 유튜브 채널이나 개인들이 짜깁기성 영상을 만들고, 없는 것을 만들고 비웃고, 비난하고, 심지어 욕설하는 경우를 많이 겪어 왔다”며 “남을 비난하고 없는 내용을 양산해서 자기 돈을 버는 그들의 방식이니 그러려니 하고 대응도 하지 않았다”고 운을 띄웠다.

그는 “공신력 있는 신문에 기사화까지 되니, 참담하다”고 밝혔다.

슈카는 “제가 정부 정책을 조롱하고 비난하는 쪽이었는지, 홍보하고 응원하는 쪽이었는지, 코스피 5000을 응원하고 바라는 말을 해왔는지, 조롱하는 말을 해왔는지 슈카월드나 머니코믹스를 오래 보신 분들은 아실 것”이라며 “기사의 내용에 나온 장면들은 주식 예능성 장면이었고, 전체를 보면 조롱하는 내용이 아니라는 것을 쉽게 알 수 있다”고 설명했다.

그는 “보통 저희 방송을 보시지 않고, 편집된 내용만 보고 판단하게 된다”며 “저는 정치나 좌우에 중점을 두지 않고, 언급하지도 않는다”고 강조했다.

또한 “방송하는 이상 어느 한쪽에 치우치지 않는다는 원칙을 지키려고 노력하고 있다”며 “그것이 저널리즘이라는 고리타분한 믿음을 아직도 가지고 있다”고 했다.

이어 “좋은 정책과 성과에는 같이 기뻐하고 널리 알리고, 문제가 있다고 생각하면 힘내서 이야기하려고 했다”며 “덕분에 왼쪽이라고도 욕을 많이 들었고, 오른쪽이라고도 욕을 많이 들었다”고 토로했다.

슈카는 “일일이 열거하기 힘들만큼 견디기 어려운 수모도 많았다”고 고백하기도 했다.

그는 “사실이 아니라고 아무리 이야기해도 소용이 없다”며 “차라리 한쪽 진영에 서서 아군에게만 이야기하라는 조언을 수없이 들었지만 스스로를 언론인이라고 믿었기에 그럴 수는 없었다”고 전했다.

그러면서 “평소에 하던 말과 반대되는 기사가 나오고, 쏟아지는 비난에 마음이 아프다”며 “깊은 회의감과 무력감을 감추기 어렵다”고 했다.

그는 “코스피 5000은 정말 대단한 일이고 백번 칭찬해도 아깝지 않은 업적”이라며 “앞으로 훨씬 더 높게 갈 수 있다면 정말 좋겠다”고 덧붙였다.

“코스피 5000, 역사에 남을 5개월”

슈카월드는 지난해 유튜브 채널 ‘머니 코믹스’에 출연해 이재명 대통령의 ‘코스피 5000’ 공약을 언급하며 다른 출연자가 “이게 된다고?”라고 묻자, 무표정으로 손뼉 치며 “코리아 디스카운트를 해소해서 코스피 5000 시대를 열고, 주가 조작범은 원스트라이크 아웃하고, 상법 개정도 하고 좋은 거 다 해서 5000”이라고 말했다.

이어 “3000도 아니고 4000도 아니고 5000이다. 지금부터 딱 100%만 오르면 된다”며 “당선되기 전까지는 꿈이 있으니까. 정치 테마주 자체가 코스피다”라는 발언을 이어갔다.

이 발언은 당시 온라인상에서 공약을 과장되게 치켜세우는 반어법으로, 사실상 비현실적이라는 취지의 조롱으로 받아들여졌다.

그러나 슈카는 실제 지난 26일 방송에서 “코스피가 믿기지 않는 상승을 하면서 장중 5000을 돌파했다”며 “최근 5개월은 역사에 남을 5개월이라고 해도 과언이 아니다”고 칭찬했다.

그는 “저는 예상조차 못했고 잘해야 4000이 아닐까 생각했는데 짧은 생각이었다”며 “5000을 가면서 대단한 모습을 보였다”고 했다.

그러면서 “다시 한 번 죄송하게 생각한다”며 “4000까지는 합리적인 예측인데 여기서부턴 제가 비합리적이었던 것”이라고 스스로를 반성하기도 했다.

또한 “아직 끝나지 않았기 때문에 우리의 포텐셜은 더 위일 것”이라며 “겸손한 자세로 6000을 찍고 다 시 한 번 축배를 올리고 그 다음 스텝을 얘기하겠다”고 덧붙였다.