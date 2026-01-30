[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원이 진행하는 대표 대규모 소비 촉진 행사 ‘경기 살리기 통큰 세일’이 다시 시작한다.

경상원은 오는 3월에 개최될 ‘2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일’참여 상권을 모집한다고 30일 밝혔다.

접수는 경기도 소상공인 종합지원 플랫폼 ‘경기바로’에서 실시하며 접수 기한은 29일부터 다음달 10일까지로, 약 450개소를 모집할 예정이다.

‘통큰 세일’은 도내 전통시장과 골목상권의 소비 촉진을 유도하고 지역 상권 활성화를 이끌기 위한 것이다. 지난 2024년 처음 시작했다. 올해는 설날 연휴 이후의 소비 분위기를 이어가기 위해 오는 3월 20일부터 29일까지 9일간 진행된다.

올해 상반기 ‘통큰 세일’도 경기지역화폐를 활용한 자동 페이백으로 진행한다. 결제 금액에 따라 환급액이 달라진다. 단, 성남·시흥시의 경우 결제한 금액의 15%를 지급하며 총 9일 간의 행사 동안 받을 수 있는 페이백 한도(12만 원)는 경기도 31개 시군에서 동일하다.

지급된 페이백은 오는 5월 31일까지 사용해야한다. 기한이 지나면 사라진다.

또한 지난해부터 추진해 온 배달특급, 땡겨요, 먹깨비 등 공공배달앱 3개사에서 2만 원 이상 주문 시 지급되는 할인 쿠폰 이벤트도 ‘통큰 세일’ 행사 기간 내 동일하게 진행된다.

한편 2025년 ‘통큰 세일’은 상·하반기 모두 준비된 페이백이 조기 소진되며 성황리에 마무리됐다. 하반기 ‘통큰 세일’의 경우 경기지역화폐 결제액이 전년 동기 대비 약 167억 원(148.6%) 올라 소상공인 경제 회복에 큰 역할을 한 것으로 확인됐다.

또한 경상원 자체 홈페이지를 활용해 처음으로 운영됐던 ‘통큰 세일 맵’은 현재 서비스 고도화 작업 중으로, 이용자 편의성을 고려해 보다 개선된 서비스로 찾아올 예정이다.

경상원 김민철 원장은 “해를 거듭할수록 ‘통큰 세일’이 도민과 소상공인 모두에게 긍정적인 성과를 제공하고 있다”라면서 “상인 여러분들의 적극적인 참여로 지역 상권 회복과 소비 촉진 효과가 극대화되기를 기대한다”라고 말했다.