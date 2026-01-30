- 이천 증포지구 대표 ‘중대형 고급단지’로 주목… 부담 낮춘 계약조건도 호평

- 입주시까지 1천만원 外 초기부담 無… 중도금 무이자 및 계약안심보장제 적용

DW대원이 경기도 이천시 증포동 일원에 공급하는 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’에 내 집 마련 수요가 몰리고 있다. 지역을 대표할 중대형 위주 단지로, 수준 높은 상품성에 더해 수요자들의 부담을 확 낮춘 분양조건까지 갖춰 수요자들의 관심을 한 몸에 받고 있는 것으로 풀이된다.

‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 올해 들어 특별혜택을 적용해 분양 조건을 대거 변경했다. 단지는 1차 계약금 1000만원으로 초기계약의 부담을 낮췄고, 중도금 무이자 등도 적용돼 입주시까지 추가 부담이 없다. 여기에 추후 계약조건이 변경돼도 변경된 조건을 기존 계약자들에게 소급 적용해주는 ‘계약안심 보장제’도 적용된다. 현재 선착순 동호지정 계약을 진행 중이며, 거주 지역이나 청약 통장 유무와 관계없이 만 19세 이상이면 누구나 원하는 동·호수를 선택해 계약할 수 있다.

‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 지하 3층~지상 최고 24층, 5개 동, 전용면적 84~118㎡ 총 355세대 규모로 조성된다. 일대 브랜드 타운을 이루는 세 번째 칸타빌 브랜드 단지로, 지역에서 보기 드문 중대형 평형 위주의 구성과 고급 마감재, 각종 특화설계 등을 앞세워 지역 대표 중대형 고급단지 도약이 확실시되는 단지다.

실제 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 수준 높은 상품성이 강점으로 꼽힌다. 먼저 주방 특화 설계를 적용해 가사 동선의 효율성을 극대화하는 한편, 수납공간을 넉넉히 확보해 고급 아파트에서나 볼 수 있는 여유로운 공간 구조를 선보였다. 여기에 세대 내부 곳곳에 고급 마감재를 사용하여 세련미를 더하고 내구성을 높이는 등, 실제 거주 시 입주민의 만족도를 최우선으로 고려한 상품 구성이 돋보인다.

여기에 이천 지역의 고질적인 주차난을 해소하기 위해 세대당 약 1.6대(총 569대)의 넉넉한 주차 공간을 확보했으며, 폭넓은 주차 구획으로 문콕 걱정 없는 주차 환경을 제공한다.

타입 구성 역시 이천에서 희소성 높은 중대형 평형으로 선보인다. 증포지구 내 신축 아파트 공급이 부족한 상황에서 전용 85㎡ 초과 중대형 평형을 전체 세대수의 34% 배정하고, 전 세대 남향 위주 배치와 가변형 벽체 설계를 적용해 공간 활용도를 극대화 했다.

교육 환경 역시 우수하다. 단지 바로 앞에 한내초등학교가 위치한 ‘초품아’ 입지로 자녀들의 안전한 통학이 가능하며, 증포중, 이현고 등도 도보권에 있어 학령기 자녀를 둔 3040세대 학부모들에게 최적의 교육 환경을 제공한다.

또한 단지 바로 앞에는 축구장 면적의 약 70%에 달하는 5,500여㎡ 규모의 공원이 조성될 예정으로, 입주민들은 도심 속에서도 쾌적한 ‘공세권’ 라이프를 누릴 수 있다.

분양 관계자는 “수요자들의 내 집 마련 부담이 갈수록 높아지는 상황인 만큼, 초기 부담을 확 낮춘 분양조건에 대한 관심이 뜨겁다”며 “수준 높은 상품성을 갖춘 중대형 단지로, 향후 지역 부동산 시장을 앞에서 이끌 단지라는 점에 주목한 수요의 계약도 많다”고 말했다.

‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’의 견본주택은 경기도 이천시 송정동에 위치해 있다.